林青霞、陳坤厚 獲金馬獎終身成就獎

林青霞是第60屆金馬獎終身成就獎得主，也確定會出席頒獎盛會。(圖：金馬執委會提供)

金馬獎第60屆終身成就獎得主出爐，本屆將頒給享譽國際的巨星林青霞，以及金馬獎最佳導演 的陳坤厚，2人皆確定出席金馬獎頒獎典禮，林青霞更開心喊話，「非常感謝金馬獎頒給我終身成就獎，11月25日典禮當天見」。

林青霞70年代以「窗外」初入影壇，演出多部改編瓊瑤小說的電影 ，堪稱是台灣愛情文藝片的首席女星，而後前往香港拍攝多部賣座電影，包括「警察故事」、「刀馬旦」，更跨足武俠片「笑傲江湖之東方不敗」、「新龍門客棧」以及「東邪西毒」，並以「滾滾紅塵」拿下金馬獎影后。

金馬執委會盛讚林青霞從明星到影后，展現豐沛的表演能量，各種類型都能游刃有餘，發揮屹立不搖的傳奇巨星魅力，即便淡出影壇，仍以作家身分，成為各界焦點，今年適逢她首部電影問世50周年，此時獲獎意義非凡。