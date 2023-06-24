Me Too延燒／炎亞綸續「營業」 廖峻報案證清白

炎亞綸是節目中的靈魂人物。(取材自臉書)

炎亞綸 捲入性醜聞形象重創，遭廠商、節目製作方緊急切割，不少代言活動也告吹，他參與的「嗨！營業中」表態，發文公告將減少畫面播出。72歲資深藝人廖峻遭網紅音樂家伊妍影射性侵未遂，原本打算息事寧人，但忍了兩天，各界親友、代言廠商都來問，讓他決定報案自證清白。

「嗨！營業中」製作單位話沒說死，暗示之後炎亞綸的畫面可能會大幅減少，也有觀眾聯想到可能換角，公告下方留言清一色是替炎亞綸求情，幾乎所有觀眾都希望他繼續留任，盼製作單位手下留情。

而控訴炎亞綸的網紅「耀樂」也被不少網友起底，在Dcard上爆料「他也不是好東西」。自稱是耀樂高中同學的網友指他被包養、在學校炫耀和炎亞綸交往，甚至詐騙、援交等等，耀樂對於這些爆料內容都尚未有回應。

廖峻在兒子廖錦德陪同下前往台北市大湖派出所報案，並說明決定提告原因，「24日就是我生日，一定要把事情處理好。」且透露26日要開刀，裝支架控制胸腔6.5公分的動脈瘤。

另一方面，黃子佼 投下的震撼彈還在持續延燒。狗仔葛斯齊在節目上加碼透露，指稱他遇過大小S的藥頭，而且藥頭是透過「黃姓藝人」轉交毒品。不過葛斯齊直言他沒有證據，而這名黃姓藝人也不是黃子佼。

對此，大S 經紀人直接否認，她表示：「大家以常識想想，如果長期天天用藥的話，有可能20年間直到大S離婚之前完全沒有吸毒傳聞嗎？這20年姊妹倆天天用藥的情況下會外表會長成什麼樣？還能夠思路清晰照常主持節目、出席代言活動？」目前已經委託律師蒐證。