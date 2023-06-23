遭網友造謠沒盲？ 蕭煌奇沉痛回應喊告

蕭煌奇31年前因視神經萎縮失明。（本報資料照片）

黃子佼 捲入性騷風暴 ，日前Po道歉聲明並對準一堆藝人開砲，卻有惡意網友造謠指「黃子佼爆料台語歌王蕭煌奇一直都看得到」，在網路引起網友轉發，蕭煌奇經紀人表示將訴諸法律，稍早發表律師聲明

惡意網友造謠指「黃子佼爆料台語歌王蕭煌奇一直都看得到」。（取材自微博）

網路瘋傳內容提到「蕭煌奇其實在裝」、「他一直都看得到」、「人設崩壞」，然而黃子佼當天直播從頭到尾都沒提到蕭煌奇三個字，對於網友惡意造謠，蕭煌奇以金曲「你是我的眼」的歌詞「眼前的黑不是黑」回應，在社群 沉痛表示：「黑白不總是分明，鐵證不總是如山，願世人保持良善，身心安頓。」

其實蕭煌奇31年前因視神經萎縮失明，公司稍早透過永法律事務所發表聲明，表示：「外界所指當事人蕭煌奇先生近日遭人爆料、長期偽裝為視障人士之情，均與客觀事實不符，特此澄清，以正視聽。」若是日後發現有持續製造、散布、轉述、或傳送上開不實文字言論之行為，或有其他故意造謠、惡意中傷、不實指控等情形，當事人蕭煌奇先生、好莉嗨文創有限公司將依法訴追相關民刑事之法律責任。

蕭煌奇透過律師發表聲明。（圖：好莉嗨提供）

永法律事務所聲明全文：

本所律師林幸頎謹代當事人蕭煌奇先生、好莉嗨文創有限公司聲明如下：

一、外界所指當事人蕭煌奇先生近日遭人爆料、長期偽裝為視障人士之情，均與客觀事實不符，特此澄清，以正視聽。

二、舉凡製造、散布、轉述、或傳送上開不實文字言論之行為，均已嚴重損及當事人蕭煌奇先生之個人形象及社會評價，亦影響當事人好莉嗨文創有限公司協助蕭煌奇先生處理其經紀事務。惟網路非法外之地，希冀各界自制，將涉及上開不實內容之文字言論予以刪除、停止持續不法侵害當事人蕭煌奇

先生及好莉嗨文創有限公司權益之行為。

三、如日後發現有持續製造、散布、轉述、或傳送上開不實文字言論之行為，或有其他故意造謠、惡意中傷、不實指控等情形，當事人蕭煌奇先生、好莉嗨文創有限公司將依法訴追相關民刑事之法律責任，以維自身合法權益。特此聲明。