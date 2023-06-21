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最近是非比較多曾莞婷推薦「化劫」

記者蘇詠智／綜合報導
曾莞婷對於最近的演藝圈紛擾，頗有感觸。（記者吳致碩／攝影）
曾莞婷對於最近的演藝圈紛擾，頗有感觸。（記者吳致碩／攝影）

最新恐怖片「化劫」在全台各地上映，西門町首映會上柯叔元、于子育、曾莞婷、黃騰浩、雷嘉汭、黃冠智、劉子銓等齊聚布置成宮廟模樣的舞台，期許票房大賣，曾莞婷推薦該片非看不可的原因，說道：「最近有很多是是非非嘛，大家都需要『化劫』。」

「化劫」首映會上劉子銓（左起）、黃冠智、柯叔元、于子育、導演施文翰、曾莞婷、雷嘉...
「化劫」首映會上劉子銓（左起）、黃冠智、柯叔元、于子育、導演施文翰、曾莞婷、雷嘉汭、黃騰浩再度團聚。（記者吳致碩／攝影）

其實她也是有感而發，她個人有包場請親朋好友欣賞「化劫」，本來也邀了去年一起合演「機智校園生活」的宥勝，但宥勝近來被揭發曾性騷擾女性，也已經承認，傳了簡訊給曾莞婷，表示因為過去做錯事，無法到場支持，對她、對大家都很抱歉。曾莞婷坦言：「我覺得每個人都會有犯錯的時候，最重要的是勇於認錯，真心悔改，接下來的路才是他很重要的課題，必須自己面對、克服。」

回想當初彼此合作「機智校園生活」時，曾莞婷認為宥勝一直都表現的很紳士，演員們私下也很多聚會，完全沒有任何跡象讓人覺得他是那樣的人。而接著宥勝之後，黃子佼也陷入性侵風暴，曾莞婷雖然和他沒有太多交集，卻肯定他真的做了很多公益活動：「他也很熱情的邀請我們一起做公益，但就跟Lulu講的一樣，功過不能相抵，聽到他講的更生人的部分，我自己也蠻有感觸，確實大家都需要一個機會，做好自身比較重要，在審視別人的同時，也要把自身做好。」

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