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3天前辦告別音樂會「牯嶺街少年殺人事件」製片余為彥71歲過世　

中央社／台北20日電
余為彥過世。（本報資料照片）
余為彥過世。（本報資料照片）

台灣電影「牯嶺街少年殺人事件」及「一一」製片、台灣新電影時期關鍵人物，資深導演余為彥今天凌晨逝世，享壽71歲，由國家影視聽中心證實噩耗。

資深影人藍祖蔚今發文透露余為彥過世，他表示17日下午在余為彥邀請下參加一場告別音樂會，表示余為彥不僅是電影界幕後大前輩，還是台灣熱門音樂廳的幕後推手，他不想哀傷流淚告別，而是要大家開心唱著他喜歡的民謠，最後再聽一次。

余為彥是集編劇、導演、製片3項製作實力的導演，1993年就以「月光少年」拿下威尼斯影展獨立單元「國際影評人週最佳影片」、隔年再獲亞太影展最佳編劇獎殊榮；而他在1989年執導的「童黨萬歲」獲得第26屆金馬獎最佳影片提名

回顧余為彥早期投入電影工作生涯，不得不提起楊德昌。他曾擔任「牯嶺街少年殺人事件」、「獨立時代」、「麻將」、「一一」等片的監製與製片，和楊德昌有深厚合作關係，更是成就這些經典作品不可缺少的幕後推手。

國家影視聽中心指出，余為彥過去受訪時曾表示，自己是篤信「道具就在身邊」的人。當初「牯嶺街少年殺人事件」預算吃緊，卻要在這樣的製作條件下還原民國50年代的台灣，余為彥就從建中的倉庫挖出不要的課桌椅、教具、制服配件，竭盡一切的造就「牯嶺街少年殺人事件」的場景氛圍，讓他成功提名1991年第28屆金馬獎的最佳美術設計、最佳造型設計2項大獎。

2017年余為彥推出極具爭議的編導作品「嫐」，用奇幻的敘事手法描述一對夫妻的婚姻關係，進而刻劃人心最深層的渴求。

關於電影作品，余為彥曾說：「我只在乎大家想不想討論，我最怕的是沒人說你好，也沒人說你不好。」與其說要讓所有人都喜歡，他更期盼觀眾能在1、2個小時的觀影期間，擁有全新的生命經歷，相信這樣的意念早已經深耕在他參與過的電影作品中，給影人們無限感念與啟發。

電影 導演 提名

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