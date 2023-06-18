「犀利人妻」宥勝遭控揉胸、強吻工作人員 發文道歉：我不會逃避

宥勝也被爆曾性騷。（本報資料照片／記者王聰賢攝影）

台灣#MeToo風暴從政治圈燒到娛樂圈，繼許傑輝後，17日又有兩位女網友發文，揭某位男藝人性騷擾 女性工作人員，而且受害者有3位，看過貼文內容的網友，通過提示「對外有著好爸爸的形象，甚至舉家搬到台中讓小孩讀書」，紛紛猜測是曾主演「犀利人妻」的宥勝，宥勝也在臉書 承認自己曾犯錯。

臉書帳號「Zhi Qihao」的女網友發文，曾聽過剛畢業的女同事指控宥勝性騷，宥勝跨坐在女同事雙腿上強吻，「還將手邊伸進她的衣服內，很熟練、流利地解開內衣」，後來該女同事軟性勸阻沒讓宥勝得逞。

沒想到「Zhi Qihao」自己也遇到宥勝性騷，「他從我後方環抱著我，並貼靠在我的左肩上，臉朝向著我深深地吸了一口氣」。「Zhi Qihao」稱短短幾分鐘幾乎讓她感到窒息。

臉書帳號「丁云鈞」也發文，曾遇宥勝開車突抓揉她的胸部，第一次大喊要宥勝的手推開，第二次又襲來，直到她大吼「你到底在幹嘛！」宥勝才停止。「丁云鈞」稱，隔天宥勝傳訊道歉，「昨晚喝醉對你毛手毛腳」。

18日宥勝在社群 發文道歉「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」