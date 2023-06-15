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「妳的胸部像豆腐」許傑輝再被控性騷 難堪宣布退出演藝圈

娛樂新聞組／即時報導
許傑輝(左)在「我的婆婆怎麼那麼可愛」中和鍾欣凌上演黃昏戀。（圖：公視提供）
許傑輝(左)在「我的婆婆怎麼那麼可愛」中和鍾欣凌上演黃昏戀。（圖：公視提供）

台灣資深演員許傑輝近日捲入性騷風暴中，先是遭表演課學生指控教導「做愛發聲」，之後又被女星黃云歆具名控訴要求交「性感作業」，再被啦啦隊女神控「襲胸」。許傑輝今天在臉書表示，即日起退出演藝事業，停止所有公開活動。

許傑輝近日捲入性騷風暴中，先是遭表演課學生指控進行「男女集體群交」的配音練習感到不適，女星黃云歆昨天也具名指控遭到許傑輝性騷擾；啦啦隊女孩短今（胡馨儀）昨晚也在社群Instagram限時動態表示遭到許傑輝襲胸。

短今（胡馨儀）透露，當年也上過許傑輝的表演課，當時許傑輝告訴她，有個可以成為螢幕背板女主角的機會，要她在小房間換上馬甲給他看，她以為是演員的試鏡，乖乖照做，沒想到許傑輝竟說她的胸部好像豆腐，還問她是不是假的，她尷尬說不是，「接著他說可以摸摸看嗎？」還是大學生的她不知該如何反應，就這樣讓許傑輝得逞，至今對她來說還是很深的傷痛。

許傑輝目前正在拍攝「我的婆婆怎麼那麼可愛2」，製作人陳慧玲昨天表示，整個劇組將暫停拍攝一天，許傑輝接下來幾週的戲份也將暫停。

對於連續3人指控，許傑輝今天在臉書表示，即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省誠心道歉。

中信啦啦隊員短今。(取材自臉書)
中信啦啦隊員短今。(取材自臉書)

性騷擾 風暴 臉書

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