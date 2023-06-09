洪都拉斯重披戰袍開講 盼「大悶鍋」集合

洪都拉斯從綜藝跨足戲劇，依舊表現亮眼。（本報資料照片）

台灣政治模仿秀「全民大悶鍋」系列結束15年了，沒想到還有人記得，並找上洪都拉斯重開「阿洪燒聲」。他回憶，當初接政治模仿節目，前後共做了13年，「別小看每月台幣5萬元（約1626美元）進帳，卻是讓我兩個小孩求學長大的重要支柱」。

當年「大悶鍋」捧出一群模仿戲精，解散後在各領域都有不錯發展。洪都拉斯擅長模仿「心海羅盤葉教授」，也詮釋過台灣深綠地下電台的「阿洪之聲」，他以為早已沒人記得，日前新北市政府卻找他再扮阿洪，現場更有製作人邀他重出江湖，他笑說，「招牌口頭禪『都是阿共的陰謀』讓人印象深刻。」

洪都拉斯懷念當年夥伴，主力邰智源、郭子乾、九孔後來都再創事業高峰，「我們默契根本不必培養，一碰面就知道要做什麼，五、六個人在一個空間，可以同時出現十多個角色。以現在的電視環境，製作費沒那麼高了，要聚在一起再合作不可能了，但很希望在偉忠哥一聲令下，大家碰個面吃飯、話從前」。當年「阿洪之聲」，是王偉忠聽到地下電台不斷罵國民黨 政府罵到引發共鳴，特地想出來的單元。

郭書瑤(中)當年上全民大悶鍋「阿洪之聲」，左為洪都拉斯，右為安心亞。（本報資料照片）

他笑說，當時搭檔是納豆和安心亞，他重披戰袍，想找這兩人來上，但納豆生病、安心亞太忙，「那個年代，安心亞很願意扮醜，各種浮誇都能配合，後來她去當戲劇女主角，演好多戲，我問她能不能來上，她說好，但檔期太難喬了」。

洪都拉斯當年進節目時才30歲，節目每天直播，從一開始每集3000，中期調到5000，後期變成8000，「那是非常穩定的收入，雖然費用不高，但養活我一家老小，特別的是除了節目，接商業活動也賺不少，曾經去一場頒獎典禮，拿到的費用能抵我半年的薪水，那13年，我們都是靠這節目過日子。」