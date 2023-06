蔡依林挑戰日本「THE FIRST TAKE」一鏡到底不剪

蔡依林(Jolin)即將展開中國巡演,新專輯雖然進度緩慢,但讓粉絲驚喜的是她受邀上日本 YT節目「THE FIRST TAKE」,官方推特 一早釋出預告影片,Jolin穿著牛仔外套、袖口還有白色毛毛,對著吉他手羅紹恩說:「準備好了嗎?紹恩。」

「THE FIRST TAKE」是日本索尼 音樂成立的YouTube頻道,目前訂閱人數為798萬,最大特色就是一鏡到底(One Take),過程不會剪接、重錄且只錄一次,相當考驗歌手的唱功,近來有Avril Lavigne、Harry Styles、韓團Kep1er登上節目獻唱,韋禮安則是台灣首位獲邀的歌手。

由於節目多會讓歌手演唱2首歌曲,Jolin的選擇讓粉絲十分期待,有人猜測是「玫瑰少年」、「親愛的對象」等。

⠀ THE FIRST TAKE

⠀ ⠀ ⠀ OUT AT ⠀



"MONDAY"



6/5 9PM CST

6/5 10PM JST

6/5 8AM EST



▶︎ https://t.co/xVntU38xyy



・#JolinTsai_蔡依林

・#THEFIRSTTAKE pic.twitter.com/Ta36Jrp1m5