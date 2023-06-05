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蔡依林挑戰日本「THE FIRST TAKE」一鏡到底不剪

記者林士傑／即時報導
蔡依林受邀上日本YT節目「THE FIRST TAKE」。(取材自推特)
蔡依林受邀上日本YT節目「THE FIRST TAKE」。(取材自推特)

蔡依林（Jolin）即將展開中國巡演，新專輯雖然進度緩慢，但讓粉絲驚喜的是她受邀上日本YT節目「THE FIRST TAKE」，官方推特一早釋出預告影片，Jolin穿著牛仔外套、袖口還有白色毛毛，對著吉他手羅紹恩說：「準備好了嗎？紹恩。」

「THE FIRST TAKE」是日本索尼音樂成立的YouTube頻道，目前訂閱人數為798萬，最大特色就是一鏡到底（One Take），過程不會剪接、重錄且只錄一次，相當考驗歌手的唱功，近來有Avril Lavigne、Harry Styles、韓團Kep1er登上節目獻唱，韋禮安則是台灣首位獲邀的歌手。

由於節目多會讓歌手演唱2首歌曲，Jolin的選擇讓粉絲十分期待，有人猜測是「玫瑰少年」、「親愛的對象」等。

日本 索尼 推特

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