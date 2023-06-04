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周湯豪開唱 比莉壓軸 母子同台大拚場

記者林士傑╱綜合報導
周湯豪(前)出道13年，首度站上高雄巨蛋，母親在安可時壓軸登台。(圖：環球音樂提供)
周湯豪(前)出道13年，首度站上高雄巨蛋，母親在安可時壓軸登台。(圖：環球音樂提供)

台灣藝人周湯豪出道13年首度站上高雄巨蛋，舉辦「REALIVE」巡演，媽媽比莉在安可時壓軸登台，獻唱入圍第34屆金曲獎的歌曲「比莉卡厲害」，格外具有意義；當天共1.2萬人朝聖，票房2976萬台幣(約96.2萬美元)入袋。

比莉直言一踏入會場就感動到想掉淚：「以前從來沒機會到這樣的場館表演給大家看，尤其又是和兒子一起表演。」比莉當晚先帶來「比莉卡厲害」，隨後母子合唱「什麼都不必說」，比莉問：「大家覺得Nick（周湯豪）跟比莉誰比較厲害？」眾人異口同聲說比莉，她開心樂說：「因為『比莉卡厲害』。」

比莉說很感動可以再一次站上舞台演出，周湯豪回說「沒有妳我不會有今天」，母子一同合作並入圍金曲獎，比莉表示：「因為有你們的支持，大家都會唱、大家都喜歡的歌本來就應該得獎。」周湯豪感性地說：「我們現在此時此刻一起站在台上，就已經贏了。」

有趣的是，周湯豪褲子兩側掛著粉絲丟上台的所有內衣，比莉好奇問「你那個配件是什麼」，周湯豪說是大家給他的禮物，「掛這個超重，很怕我褲子掉下來。」

周湯豪獻唱最後一首歌曲「我做的是愛不是夢」前，感性向粉絲致謝：「謝謝你們！你們給了我很多的力量，你們對我來講非常重要。」他希望大家能思考人生可以活幾個夏天，「也希望你們愛自己、愛家人。如果你需要我，我會在，是你們給我力量讓我繼續創作下去」。

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