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網傳心臟出問題 庾澄慶嗨唱破謠言

記者梅衍儂╱綜合報導
網路傳心臟出問題，庾澄慶在2023 hito流行音樂獎頒獎典禮上嗨唱，澄清自己身體沒問題。(記者沈昱嘉／攝影)
網路傳心臟出問題，庾澄慶在2023 hito流行音樂獎頒獎典禮上嗨唱，澄清自己身體沒問題。(記者沈昱嘉／攝影)

2023 hito流行音樂獎頒獎典禮在台北小巨蛋盛大舉行，七大金曲歌王歌后田馥甄、林俊傑、徐佳瑩、庾澄慶、彭佳慧、蕭敬騰、戴佩妮輪番演出，加上入圍今年金曲獎男女歌手的MC HotDog熱狗、熊仔、HUSH、洪佩瑜，堪稱7月金曲獎的前哨戰，歌王、歌后熱鬧爭鋒。

熱狗為頒獎典禮揭開序幕，帶來「NFT」、「阿姨」兩曲，對於金曲獎，熱狗說：「我是隨緣、佛系。」入圍兩項的他表示，比起歌王更想拿到最佳作詞人，「我覺得歌王可以頒給熊仔，我本來就非常欣賞他」。

庾澄慶祭出經典歌曲回憶殺，嗨唱「靜靜的」、「情非得已」、「缺口」，日前他被網路營銷號造謠心臟出問題，他澄清：「反正我人就在現場，我這狀態看起來是很自然的，也不是裝出來的，討論得愈多反而幫我增加流量。」透露正跟律師研究對策，可能會對謠言採取法律行動。

金曲獎大黑馬洪佩瑜入圍8項，她表示得知當下幾乎崩潰：「原本想說有幸入圍一項就非常滿足了，聽到同事說八項我立刻倒在地上爆哭。」笑說最想拿新人獎，畢竟一生只有一次機會。她獻唱入圍最佳作曲人獎、最佳作詞人獎的「不在一起就不會分開」。

熊仔帶來「才子」、「能火」，他前一天胃食道逆流發作，喉嚨輕微灼傷，難道是入圍金曲壓力太大？他笑說：「我覺得還好，入圍是去玩的，沒有什麼壓力。」是否期待奪下歌王寶座，他妙喻：「金曲獎很像一個婚禮，婚禮是一個形式，真正爽的是洞房花燭夜，也就是做音樂的時候。」至於看好誰拿下歌王，「不知道為什麼我每次出專輯，青峰哥都會出，可能就是天敵」。

時隔7年重返小巨蛋舞台演出的戴佩妮，演唱「被動的觀眾」，問到入圍歌后的感想，她說：「能入圍就不錯了，跟之前一樣平常心。」至於誰是勁敵，她說：「我就是自己最大的對手，因為其他人都是贏家，她們不需要對手。」

熱狗為頒獎典禮揭開序幕，帶來「NFT」、「阿姨」兩曲。(記者沈昱嘉／攝影)
熱狗為頒獎典禮揭開序幕，帶來「NFT」、「阿姨」兩曲。(記者沈昱嘉／攝影)

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