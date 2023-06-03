將迎40歲 桂綸鎂：還是很惑 過去10年迷霧中前進

桂綸鎂形容自己不如外界看起來得雲淡風輕，其實也很有野心。(圖：Harper's BAZAAR提供)

金馬影后桂綸鎂今年底將迎接40歲，她接受時尚 雜誌「Harper's BAZAAR」訪問，回顧出道20年來的自己，提到去年引發不小討論的影集「台北女子圖鑑」，桂綸鎂也坦然正面回應：「我很清楚知道當時為什麼會接這案子，也經歷了集體創作下的掙扎。回望起來，當時盡力了，現在心裡踏實就好了。」

對於將迎接40歲，桂綸鎂形容：「人家都說，四十不惑，但我還是很惑。只是某部分的我更清楚，我是什麼樣的人，我的特質是什麼了。」她也誠實地說，過去這十年，自己也是在一片迷霧中前進，「也不是慌張，就是身處迷霧中，看不到路徑在哪」、「我就跟自己說，往前走就對了，不管速度快或慢，不管看不看得到前方有什麼，只要繼續往前走，你終究會遇到些什麼東西」。

桂綸鎂明白演員的工作，就是「每個人都可以形塑自己心中的『桂綸鎂』」，但她也感嘆，「我也有受傷的時候啊」，同時分享如何處理受傷的心，「就慢慢把自己關起來，慢慢修復啊」。

對於外界給的標籤，桂綸鎂形容說，「並沒有太大的感覺，就是別人貼上來的貼紙，我不會急於撕掉，也不會受影響」、「大家覺得我好像雲淡風輕，但我其實很有野心。我的野心是，我始終想拍很好的電影 」。