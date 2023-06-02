兒子李玉璽簽給炎亞綸 66歲李亞明現身打氣

炎亞綸(左)簽下李玉璽(中）爸爸李亞明前來站台祝賀。（圖：晴空鳥提供）

男星炎亞綸演藝事業越做越大，日前宣布旗下的晴空鳥經紀公司簽下藝人李玉璽、蔡黃汝。炎亞綸也以晴空鳥CEO 身分親自出席，而李玉璽的父親，66歲昔日搖滾歌手李亞明也現身為兒子打氣，父子倆過去是老闆與藝人身分，日前李玉璽首度公開叫「爸爸」，讓李亞明一度哽咽。

李亞明是1980年代搖滾樂知名歌手，不但出過11張唱片、還開過演唱會，同時也跨足電視劇演出「追妻三人行」，然而就在當紅際，1988年放下掌聲與光環，從歌手搖身一變成經紀公司老闆，捧紅過蘇永康、范曉萱等人，有新人教父之稱。兒子李玉璽從出道以來即在他的安排下成為歌手和演員，今年初合約到期，父子工作關係正式解除。

李玉璽剛滿30歲，談到加盟晴空鳥動機，他說和炎亞綸在節目中遇到，彼此相談甚歡。他20歲成為爸爸老鷹音樂的歌手，10年過去今年初和父親公司的經紀約到期，很想闖闖看。他表示一直都有感覺到兩人都在醞釀此事，時不時就會提「合約到期日」，父子各自掙扎不知如何開口，結果是爸爸先開口：「那就不要續約了吧！」他馬上就說：「好啊！」，李玉璽笑說最困難的是媽媽那關，要求新公司也要給她兒子的工作行事曆，結果還是爸爸出面緩頰說：「別了吧！」

李玉璽說和新公司合作後，父子關係明顯更加融洽，他說因為以前回到家不方便抱怨工作上遇到的事情，「講起話來綁手綁腳，希望多一點父子之間的互動」。李亞明也公開現身力挺兒子李玉璽，他說：「雖然我失去一個歌手，但我得到一個兒子！」以前兩人在公開場合現身，李玉璽都要叫他老闆，李亞明在記者會上首度聽到兒子公開喊「爸爸」時，一度感動哽咽。

炎亞綸表示也是第一次見到李亞明本尊，感覺上還是很帥的搖滾巨星。李亞明說恢復父子關係後，李玉璽現在更像是自己的老師，為了看「嗨！營業中」還跟兒子學用Netflix ，而他也期待炎亞綸激發出李玉璽更多潛力，開玩笑說：「怎麼今天感覺好像是在嫁女兒！」