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陽帆女兒ANGIE造型多元 被讚不輸南韓藝人

記者梅衍儂／綜合報導
陽帆的女兒ANGIE推出EP。（圖：索尼音樂提供）
陽帆的女兒ANGIE推出EP。（圖：索尼音樂提供）

陽帆女兒ANGIE安吉即將發行首張個人創作EP，日前赴南韓和當地攝影師合作拍攝主視覺，起初ANGIE擔心自己沒辦法駕馭多元風格，最終成果呈現出的效果非常好，讓她驚喜直呼：「好喜歡！」攝影師Less對誇讚她可塑性很高，「若在韓國發展，不會輸給韓國藝人！」

ANGIE安吉在主視覺中穿亮麗鮮豔的綠色針織上衣、配戴一頭銀色假髮，造型十分吸睛，此次拍攝ANGIE嘗試了4套截然不同風格的造型，包括可愛、性感和強烈風格的服裝，有些造型並非她平常所熟悉的風格，她一度有些擔心，不過在拍攝當天，她決定放下所有的憂慮和不安，保持開放心態，相信專業的攝影團隊，大膽突破自我，看到成果之後，她十分開心說：「我在當下保持寬心，不輕易去judge（評判）任何穿搭，反而進入到那個服裝的角色裡，竟有意想不到的效果。」

拍攝當天南韓當地氣溫只有攝氏10度，團隊在漢江邊取景，所有隨行工作人員都穿著羽絨衣，僅有ANGIE穿著十分單薄的造型服迎著江邊的寒風，一人孤軍奮戰，但她忍著低溫，沒有喊苦，一看到拍攝成果，直說：「忍受快發抖的寒冷是值得的！」

攝影 南韓 低溫

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