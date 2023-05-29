周杰倫拍賣策展玩上手 攜手佳士得挖掘新銳藝術家

周杰倫在家庭教育薰陶下對藝術充滿熱忱。（圖：杰威爾音樂提供）

台灣歌手周杰倫 （周董）在家庭教育 薰陶下對藝術充滿熱忱，應佳士得香港之邀將攜手策展，合作挑選新銳藝術家作品參與今年秋季舉行的「千禧後晚間拍賣 」。

周董前年跟蘇富比拍賣行合作的「Contemporary Curated：Asia」拍賣預展策展獲得熱烈迴響，也讓外界更了解他的藝術品味，而身為藝術收藏家，這回他又將再度「展現慧眼」，他表示：「很榮幸能與佳士得一起合作，這些藝術新生代的力量都有可能在將來成為偉大的藝術家。在音樂圈我也曾經是個新人，希望這次展覽與拍賣能夠鼓勵他們在創作這條路上，繼續前行，努力發光。」

周董也很期待能夠介紹這些來自世界各地極具才華的新銳藝術家，「我認為應該有一個舞台，讓更多的人認識他們的作品。我希望能有更多的觀眾參與藝術，欣賞這些藝術佳作。」

佳士得亞太區副主席暨20及21世紀藝術部聯席主管林家如表示：「我們十分欣喜能夠在今秋『千禧後晚間拍賣』中與華語樂壇天王周杰倫聯袂合作。周杰倫在全球尤其是年輕世代中具有強大影響力，因此這一合作繼續鞏固我們與千禧新世代藏家互動交流的重要宗旨。能夠與周杰倫聯袂合作，我們深感激動。」