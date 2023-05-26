李坤城兒轟父嫩妻「醫院結婚搶房產」 還控她偽造文書

李坤城生前與林靖恩的「爺孫戀」曾轟動一時。（取材自李坤城臉書）

台灣音樂人李坤城今年4月因大腸癌病逝，他生前與小40歲老婆林靖恩的「爺孫戀」一度成話題，最近又因他病逝被提起，而今李坤城兒子疑透過父親生前臉書 帳號發文，控訴「林小姐」偽造文書，表示「在醫院結婚只是為了偽造生前夫妻贈與搶房產」。

李坤城生前臉書今更新，內容提到「我爸的後事都是我處理的，林小姐在醫院結婚只是為了偽造生前夫妻贈與搶房產。我的姑姑李坤城的妹妹也在一旁照顧就能簽所有醫療同意書文件了，不需要為此而結婚，而且結婚證書我爸根本沒有寫好給林小姐，

林小姐自己寫好幾份預備拉我爸的手用蓋指紋的。」接著透露「當時我爸已經手沒辦法簽字了林小姐能還去偽造文書，把我爸的銀行戶頭裡的救命錢領光、車子賣光，生前完全拿到遺產過戶後就躲起來，霸佔著老家，遺產稅也不處理，房貸也不繳。」

李坤城兒子還控訴「林小姐」破壞老家東西，甚至表示若他沒有去把神主牌搶救去來，可能也落得被摔爛的下場，直轟：這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極。

不過他透露爸爸也非等閒之輩，指出該房產早已四貸，負債滿滿，只等拍，酸「林小姐」用盡心機結果搶到負債，繳不起，「只能說是弱智大愚 實在是有夠北七」。