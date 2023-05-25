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防疫募款129萬美元 賈永婕全數捐出

記者葉君遠／綜合報導
賈永婕做專案報告，把這年的所有捐款明細全數公開，並提交衛福部審查。（取材自臉書）
賈永婕做專案報告，把這年的所有捐款明細全數公開，並提交衛福部審查。（取材自臉書）

賈永婕在疫情期間募款助醫贏得「防疫女神」封號，公布明細去年共募得4000多萬元（台幣，下同，約129.8萬美元），加上前年總額超過億元。過程中，她深刻感受台灣人兩個特色，一是很有愛心，但另一方面，詐騙之島也非浪得虛名，協會的帳號竟兩度遭詐騙集團利用，日前還讓員工上警局協助調查。

賈永婕的「美少女協會」去年募得4000多萬，除了全數捐出，明細也將交由衛服部審查，令人詫異的是，協會的運作成本竟只有1%，她說，因為參與運作的只有三人，「我是理事長兼志工兼打雜，加上兩個財務會計」。台灣人其實很有愛心，過去發生天災人禍，演藝圈發起募款，集眾星之力能募得數億，而賈永婕加上前年的募款數字也已破億，她一個人在疫情期間扛起各方善念，但也發生幾次讓人無奈的詐騙事件。

她說，例如在臉書賣假包的，為了取信被害人會先給一個帳號要求匯500元訂金，尾款數萬元再貨到付款，被害人確認有真實帳號，面交時放心給了尾數，等拆開後才發現是爛貨，「我們財務因此去了兩次警局，其實不是只有我們，很多愛心帳戶都遇到這些事」，但瑕不掩瑜，透過一次次捐助醫療器材，她被許多院方回饋所感動。

賈永婕說，去年捐給很多醫院新生兒的保溫箱，一個就要百萬，她幫忙談到90萬，院方後來傳給她救回的小朋友照片，有些僅350公克，「救了很多生命，有些大概是一瓶可樂罐大小，讓他們在模擬子宮的環境中存活」。另一個，是一位消防小隊長突然倒下，醫療費用龐大，她除了捐款，也幫忙募到資金，「他三個小孩寫信來謝謝，裡面都是感動」。

這場意外走入的善行，過程為她加油的人很多，但也偶有攻擊，例如說風涼話批評她一直在作秀，或質疑她動機是想為公司節稅，但都沒因此讓她受挫，賈永婕笑說，「這是公益帳戶，跟個人收入和所得是完全無關的。至於作秀，我認為這是一種很有福報的秀，也讓我們下一代人知道，做好事一定會有人攻擊，但若擔心被罵就不做，就沒人願意做了。」

詐騙集團 疫情 防疫

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