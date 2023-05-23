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楊紫瓊霸氣亮相紅毯 綠禮服成坎城影展焦點

​​娛樂新聞組／綜合報導​
楊紫瓊現身坎城影展紅地毯，再次成為焦點。（路透）
楊紫瓊現身坎城影展紅地毯，再次成為焦點。（路透）

本屆坎城影展於日前盛大展開，21日入圍主競賽的英國電影「Firebrand」舉行首映禮，現場星光熠熠，除了兩大主角裘德洛（Jude Law）及艾莉西亞（Alicia Vikander），奧斯卡影后楊紫瓊也以一身綠色禮服亮相紅毯，女神氣場受到不少粉絲讚嘆。

除了出席「Firebrand」首映，楊紫瓊又在開雲集團舉辦的「躍動她影」，獲頒2023年度傑出女性獎，是繼女星鞏俐之後，第二位榮獲此獎的華裔女演員。楊紫瓊並在後續的派對上和「玩命關頭X」（Fast X）新成員布麗拉森(Brie Larson)熱舞，現場氣氛火熱，更有不少人拿起手機，試圖捕捉這難得一見的鏡頭。

艾莉西亞薇坎德(左)在另一半麥可法斯賓達陪伴下出席新片坎城首映。(Getty I...
艾莉西亞薇坎德(左)在另一半麥可法斯賓達陪伴下出席新片坎城首映。(Getty Images)

根據歷史題材為藍本的「Firebrand」，描述都鐸王朝多情狠心的亨利八世，和最後一任王后凱薩琳帕爾之間的糾葛，再加上他最心愛的第三任王后珍西摩爾的兄弟介入，演變成複雜局面。向來以帥氣形象出現的裘德洛扮演肥胖、晚年又生重病的亨利八世極搶眼，飾演凱薩琳帕爾的艾莉西亞薇坎德戲分最重，也有機會爭取影后。在首映會上，艾莉西亞的另一半「萬磁王」麥可法斯賓達（Michael Fassbender）先陪她走紅毯，她再跟戲裡的老公裘德洛會合，羨煞影迷。

目前放映過的影片中，由娜塔莉波曼（Natalie Portman‎‎）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）兩大奧斯卡影后共同主演「五月的你，十二月的她」（May December）在坎城場刊上拿下3分（滿分4分），暫居本屆競賽片第一名，是得獎大熱門。

楊紫瓊 奧斯卡 坎城影展

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