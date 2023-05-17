金曲獎入圍公布 吳青峰三度挑戰歌王 徐佳瑩搶歌后

鶴TheCrane。(圖：新樂園提供)

第34屆金曲獎公布入圍 ，歌王由第三度挑戰寶座的吳青峰，對戰皆為首次入圍的MC HotDog熱狗、熊仔、HUSH、鶴The Crane和大陸民謠歌手趙雷，六人在市場上各擁一片天地；最佳華語女歌手獎入圍者為A-Lin、郁可唯、洪佩瑜、徐佳瑩、劉柏辛、戴佩妮，其中徐佳瑩、戴佩妮要挑戰生涯第二座歌后。

吳青峰曾於31屆拿下歌王寶座，今年是第3度入圍，這次以專輯「馬拉美的星期二」尋求第二個歌王獎座；熱狗以專輯「姚中二」入選，其中歌曲「NFT 」也入圍最佳作詞人。熊仔以專輯「PRO」首度入圍，他表示：「可以跟狗哥（MC HotDog）一起入圍華語男歌手很榮幸。」HUSH以專輯「娛樂自己」迎戰，他說：「感覺創作歌手這個身分，歌手的部分也被看見了，非常非常感謝，也很開心。」

被譽為橫空出世的新世代音樂人「鶴The Crane」， 一口氣入圍最佳新人獎和歌王，他表示：「入圍當下還在睡覺，醒來時得知，覺得很開心！也鬆了一口氣，過去這段時間的努力有被看見。」

徐佳瑩挾帶「生子後」的好運氣，專輯「給」入圍最佳華語專輯、女歌手、專輯製作人等7大獎，她說很長一段時間裡常常忙到忘記自己，「需要這個甜美的好消息滋潤一下，拍一拍手、拍一拍肩，提醒我做過的事情都是有意義的。」

戴佩妮相隔6年推出專輯「被動的觀眾」，角逐歌后同時提名 最佳作曲人獎，她說：「團隊、家人和支持我的朋友們開心比我開心還重要！我就好好的繼續開心唱歌、錄音啦，感恩的心不變。」