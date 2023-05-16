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「疫起」入圍13項 台北電影節最風光

記者黃保慧／綜合報導
林柏宏(左)與許光漢在「鬼家人」有不少對手戲。（圖：金盞花大影業提供）
林柏宏(左)與許光漢在「鬼家人」有不少對手戲。（圖：金盞花大影業提供）

第25屆台北電影節日前公布入圍名單，「疫起」以13項入圍成大贏家，「查無此心」12項與「哈勇家」11項緊接在後。「疫起」導演林君陽開心致謝，「謝謝台北電影獎的入圍肯定，大疫時代這些年，我們好像都在一個惡夢裡，半夢將醒的此刻，我想用釀了三年的這一部電影，留下一些記憶，記得災難的當下，那些犧牲與勇敢，謝謝在大疫的惡夢裡與我一起造夢的夥伴，以及和我們一起看了這部電影的你們。」

張鈞甯(左)和阮經天主演電影「查無此心」。（圖：華映提供）
張鈞甯(左)和阮經天主演電影「查無此心」。（圖：華映提供）

最佳男主角是金鐘視帝「一家子兒咕咕叫」游安順對決「疫起」王柏傑、「黑的教育」蔡凡熙、「罪後真相」張孝全、「關於我和鬼變成家人的那件事」林柏宏，形成不同世代實力的影帝之爭。

林柏宏引用片中台詞開心說：「不敢相信！謝謝導演，謝謝光漢，謝謝『鬼家人』劇組，這是你們給我的大禮！」

首次入圍男主角的蔡凡熙興奮表示，「這是我第一次入圍最佳男主角，很開心，很謝謝台北電影節。」也提到，「這次媽媽也在台北跟我一起看入圍記者會，開心這喜悅的時刻，可當作母親節禮物送給她！」

第三次入圍台北電影節的游安順，首次以男主角提名，說道：「能得到大家的認可很開心，至於得獎的部分就隨緣。」

女主角部分，包括「大日子」的潘麗麗，及睽違20年再演電影「本日公休」的陸小芬，對抗曾以「該死的阿修羅」得金馬女配的新秀演員王渝萱，她這回以「小藍」入圍女主角，加上「查無此心」張鈞甯與「聖筊」孫可芳，競爭激烈。

王柏傑在「疫起」表現令人揪心。（圖：CATCHPLAY提供）
王柏傑在「疫起」表現令人揪心。（圖：CATCHPLAY提供）

入圍 電影 導演

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