淚憶女兒白曉燕 白冰冰26年不敢過母親節

白冰冰痛失愛女，26年來都不敢過母親節。(圖：高雄流行音樂中心提供)

台灣藝人白冰冰壓軸出席「2023真愛秀・藍寶石大歌廳」適逢母親節 ，對痛失獨生愛女白曉燕26年的她來說，母親節至今仍是她心中最痛：「我26年來都不敢過母親節。」

她說在接演出前沒注意到是母親節前夕，開始宣傳才發現，「以前母親節我一定會排滿工作，或是躲在家裡，我沒有要被同情，我現在真的是獨居老人 ，會好好把自己活好」。

是否有夢到女兒？白冰冰哽咽說：「跟夢無關，（女兒）沒了就是沒了。」她表示現在最大的工作就是把自己節目做好，栽培下一代，「我也沒閒著，會好好工作，至少是幫台灣留住人才，不要讓音樂沒了。」

此外，白冰冰更分享當時還未出家的「恆述法師」費貞綾，與邢峰在後台互飆五字經的驚人往事。白冰冰笑說，當年費貞某場演出大遲到，主持人邢峰在台上幫她唱三首歌救急，費貞綾慢條斯理地現身，邢峰下台後非常生氣，對著她從三字經一路罵到五字經，讓在旁的白冰冰捏了把冷汗，豈料費貞綾對著邢峰拉長音大喊五字經，更說「這樣開嗓蠻好的」。