吳姍儒產後復工 老爸吳宗憲：上圍爆了

休息五個月，吳姍儒(左)終於復工合體老爸吳宗憲。（圖：中天提供）

台灣主持人吳姍儒請五個月產假，坐完月子後近日回歸進棚和老爸吳宗憲錄「小明星大跟班」，大家驚訝於她迅速恢復身材，但吳宗憲一旁喊「上圍，爆了」，吳姍儒大驚，「我是你女兒耶，沒有一個爸爸會這麼形容自己的女兒」。

被老爸說「上圍」爆了，吳姍儒說，因為餵母乳的關係尺寸大不同，「不過我從產檢開始就不想知道體重，沒想到在坐月子中心時洗碗，意外發現凳子下面有體重計，我一腳就把它踢到門外」。

其實，父女倆還是很在乎彼此的，幾天前，吳姍儒抱子兒子「小初一」跟外公視訊，知道他連續多天都工作到半夜，突然鼻酸大哭，「我不要你這麼辛苦」，吳宗憲立刻截圖笑說，「看著我生的女兒抱著她生的兒子，這時她養兒方知父母恩了」。

吳姍儒出道九年從未請過假，一次請五個月，期間認真看各台節目，轉頭對吳宗憲說，「我這一個月，也是第一次，覺得你其實很會主持，但很多網友看到你跟那麼多女生樂不思蜀，一直叫我盡快回來，才有人壓制你，不然吳宗憲就要犯法了」。吳宗憲調皮笑說，「跟她們搭檔真的太開心，而歡樂的時光總是過得特別快」。

吳姍儒為了復出，錄影前還緊張到發蕁麻疹，至於吳宗憲叫她生四個，她氣說，「你怎麼能決定我生幾個呀？能生多少誰知道呀？也要生得出來才行」，父女倆吵吵鬧鬧中回復往日歡笑，但此時她已當媽，心情和工作起來感覺大不同。