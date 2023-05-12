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翁滋蔓與王力宏合照 網友喊：快跑 別被渣到了

娛樂新聞組／綜合報導
翁滋蔓(右)出席好友婚禮與王力宏合照。（取材自Instagram）
翁滋蔓(右)出席好友婚禮與王力宏合照。（取材自Instagram）

華語流行音樂男歌手王力宏與陶喆日前在好友婚禮上合體獻唱「Forever Love」受到關注，該場婚宴大咖雲集，還有台灣藝人小S、賈永婕、郁方、戴愛玲、蔡依珊等人，就連近日陷入假包風波的王思佳也與老公到場。藝人翁滋蔓近日PO照，才洩漏自己當天也在場，她分別與王力宏、陶喆、蔡依珊等人合照，其中與王力宏的照片受到許多粉絲反彈。

本報系聯合報報導，王力宏與前妻李靚蕾的風波雖暫時平息，也開始復出開唱，但很難擺脫不了渣男一身腥的形象。翁滋蔓粉絲驚呼：「怎會想跟人渣拍照？」、「快跑別被渣到了。」、「見到王男就想吐。」、「雙渣（王力宏與陶喆）合體。」不過也有王力宏的粉絲仍直讚「好帥」。

鏡週刊報導，王力宏與陶喆在這場婚禮上合體獻唱「Forever Love」，由於兩人都曾捲入桃色風波，被網友狠酸「給新娘觸霉頭」。

藝人陳建州在社群網站貼出王力宏、陶喆的合唱片段，寫道：「兩大天王久違的合唱～～Forever Love。」可見王力宏批頭散髮、唱得陶醉，最後還親吻陶喆的臉頰，為現場炒熱氣氛。

不過陳建州的貼文遭眾多網友狠酸「我如果是新娘的話會怎麼感覺有點觸霉頭…僅代表個人意見」、「兩個都偷吃出軌」、「兩位出軌人夫合體」、「但兩個唱的人是expired love（過期的愛）」、「聯袂出席唱偷吃情歌」、「確定結婚找這兩個沒毛病欸」、「力宏敢出席」、「太倒霉了請這種人唱歌」、「新娘真的願意請這雙人組合唱嗎...（前科怕怕）」。還有人批評唱得很難聽，「老實說 好難聽，完全走音」。

王力宏 社群網站 李靚蕾

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