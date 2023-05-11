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最美潘金蓮 47歲楊思敏鬆口復出

記者楊起鳳／綜合報導
47歲的楊思敏說，未來有好的邀約不排斥再度復出。(記者李政龍／攝影)
47歲的楊思敏說，未來有好的邀約不排斥再度復出。(記者李政龍／攝影)

日籍女星楊思敏（日本名小林麻美）在台灣拍完「家有日本妻」、「綜藝大集合」和「GO GO JAPAN」節目後離開演藝圈，時隔17年在男友阿魯米陪同下再度亮相，47歲的楊思敏完全凍齡，透露在日本已成功轉型成講師，未來有好的邀約不排斥再度復出。

楊思敏本名小林麻美，有著美豔的外表與D級火辣身材，不僅獲得了「亞洲第一美胸」稱號，還有「最美潘金蓮」美譽。外傳她後來因罹癌退出演藝圈，楊思敏接受專訪時透露，當年離開台灣是因為離開家鄉太久，很思念媽媽及阿公、阿嬤，因此回到日本，過去這些年她陪家人走遍日本各地旅行，留下美好的回憶，如今阿公、阿嬤已離世，她雙手合十說：「真的很感謝，有這些珍貴的回憶。」

這幾年楊思敏專研香皂、香水製造及女性養身美麗課程，目前已是專業講師，但她不諱言偶爾會想到在台灣拍戲的時光，因為這是她人生中很重要的回憶，最棒的是她國語學得很好。

她和旅遊大亨阿魯米交往22年，有傳言兩人已經結婚。楊思敏否認，雖然兩人因為疫情已經三年沒見面，她認為在一起就是緣分，對結婚生子她說：「兩個人都不錯就很好了。」

日本 疫情

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