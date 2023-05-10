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60歲鄭智化近況曝光 經典「水手」重現 鬆口年底發片

記者梅衍儂／即時報導
鄭智化率領樂手上節目開唱。（圖：翰森娛樂提供）
鄭智化率領樂手上節目開唱。（圖：翰森娛樂提供）

台灣資深唱將鄭智化年過60，歌聲、創作力不墜近日登上湖南衛視節目「聲生不息寶島季」，演繹經典作品「水手」，影片在24小時內獲得超過43萬讚，還引來全場觀眾大合唱，反應熱烈，多年未出專輯的他，透露年底前有望推出全新專輯，令歌迷期待不已。

鄭智化在節目一開場便和老友王偉忠熱絡敘舊，互虧對方，提到自己不良於行，打擊確實很大，但後來想想也沒什麼，「難過一陣子後，想通了就面對它。」他以台灣俗諺「一枝草，一點露」，表示人若失去一項東西，總有另一項東西填補，老天總會賜與人存活的條件。

鄭智化經典名曲「水手」在華語流行音樂奠定典範，30年來擁有無數翻唱版本，透過鄭智化出神入化的演繹，引發觀眾共鳴；不少網友留言誇「單純憑歌聲，就是一次情懷的洗禮，感動衝擊」、「神曲就是有永恆的力量」、「真摯內心，歌曲充滿故事性」。

王偉忠（左）在節目中和鄭智化敘舊。（圖：翰森娛樂提供）
王偉忠（左）在節目中和鄭智化敘舊。（圖：翰森娛樂提供）

為了介紹淡水河畔美景，製作單位架設3層的高架舞台，鄭智化為了上這3層舞台，動用許多工作人員，替他用輪椅，一層一層往上搬，錄完後又一層一層往下抬，他直說：「非常感謝工作人員的辛勞。」

節目中，鄭智化擔任特別嘉賓，聽了華晨宇、張杰合作的「安九」給予加碼好評，他大讚2人是「非常傑出的新生代，做得很好」，形容他們「前途無量，做得非常棒，且聲線真的太漂亮」；讓華晨宇、張杰聽了開心不已。

鄭智化透露，這回參與錄影實在很滿足，尤其當看到自己在大銀幕上亮相，內心相當激動；多數人以為他早就沒在寫歌，但他說，其實一直都有在創作，只是怕寫不出比過去更好的作品，所以一直遲遲未發表。

疫情這兩三年來，鄭智化特別沉澱心情，沒怎麼出門，於是再加埋首寫了近20首歌曲，更宣布年底會發行最新創作專輯。

左起阿雅、鄭智化、辛曉琪和王偉忠在節目中相見歡。（圖：翰森娛樂提供）
左起阿雅、鄭智化、辛曉琪和王偉忠在節目中相見歡。（圖：翰森娛樂提供）

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