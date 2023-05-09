放閃大讚林志玲 AKIRA期待跟母親妻子過節

AKIRA開心享用壽司。(圖：藏壽司提供)

「國民姐夫」AKIRA母親節 前夕行程滿檔，他剛結束台南的精品活動，隨後又現身高雄，合體高雄市長陳其邁為藏壽司全球旗艦店開幕剪綵。AKIRA的媽媽和太太林志玲 都在台灣，他期待母親節能一起聚餐慶祝，讓兩位媽媽好好放鬆。

AKIRA在記者會上特地穿著自己帶來的傳統和服，認真轉扭蛋回答問題。他趁機向廠商毛遂自薦，建議不妨推出放浪兄弟聯名的扭蛋，被主持人黃子佼揶揄「很會幫兄弟找工作」。

婚後的AKIRA一直以「半個台南人」自居，這幾天他工作正好都集中在南部，收工後就與媽媽、妻兒共享天倫之樂。他言談中透露林志玲讓他無後顧之憂，AKIRA也提到，過去兩人在交往時，就常在壽司店、拉麵店約會。

AKIRA在餐廳裡體驗了幾項特色遊戲，也吃到他最愛的黃瓜細卷。因為活動安排緊湊，他僅能把握短暫空檔吃午餐，利用休息的5分鐘狂嗑10盤壽司。當被問到未來兒子抽扭蛋時可能會因手氣不佳而失望，AKIRA毫不猶豫回答，願意再吃光五盤壽司，換取兒子抽扭蛋的機會。

AKIRA也說，之後如果有機會帶孩子外出用餐，一定會教小孩不能在店內奔跑。正好壽司店裡設置的遊戲和扭蛋抽獎都非常有趣，一定可以吸引孩子的注意力。