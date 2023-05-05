創作遇到黑暗期 蔡依林靠尖叫發洩

蔡依林和團隊花了兩個星期，製作出藝術感十足的翻糖蛋糕。（記者李政龍／攝影）

天后蔡依林 自我要求高，曾把自己逼很緊，一定要完成自訂的進度才會休息，現在懂得放鬆的她，會讓自己好好睡一覺，明天重新開始；她曾經嚴格控制攝入糖分，透露現在飯後想吃點甜的，就放心吃喜歡的蛋糕，也不會刻意選減糖成分。

蔡依林日前出席酒品代言活動，穿著白色露腰西裝外套，搭配棕色透明長褲，美腿若隱若現。她鑽研翻糖蛋糕九年多，這次花了兩個星期和團隊打造為酒品設計的翻糖蛋糕，直言「非常有挑戰」，表示做蛋糕如同她音樂創作和表演，「有時候會有明確的目標，有時候完全沒有目標，直到做完才有種迷路後看清楚的感受。」

她自曝創作時會經歷黑暗的憤怒期，靠尖叫發洩，她解釋：「因為很專心投入，感覺自己沒有在呼吸，好像沒有身體的感覺，一停下來就覺得很累，這是很壓抑的過程，做不出來就會尖叫，像是有股氣要發散出去。」

上一張專輯「Ugly Beauty」發行近5年，粉絲紛紛敲碗新專輯進度，她笑說：「進度....在回家的路上，我現在收了7、8首歌，但都沒有歌詞。」是否處於創作黑暗期？她表示：「我不會說現在是黑暗期，但也沒有看到曙光。」至於海外巡演，蔡依林透露公司已有安排，今年將有計畫。