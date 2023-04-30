「欠台幣3百萬被斷手腳」澎恰恰拿錢解決 自揭負債內幕
澎恰恰（澎哥）月初直播時認了負債約6千萬台幣（約195萬美元），單靠演藝圈工作可能10輩子都無法還清，所以創業賣「恰恰好泡菜」賺錢，近來跟王宥忻直播分享人生面對失敗的課題，以及如何再站起來逆轉勝，王宥忻表示：「我和澎哥一樣曾經破產，經歷很多失敗一直到現在變成財富自由，很看好澎哥的才華，對他很有信心。」
王宥忻現今身價達到10億，每周開直播節目「向宇宙下訂單」暢談財商思維，特別邀來澎恰恰參與並宣傳「隔壁親家」時代劇場的音樂劇。現場兩人發揮演技，澎哥飾演為家裡付出奉獻的老父親，拚盡全力希望子女能溫飽三餐，王宥忻3秒落淚讓澎哥直誇很有天分，未來期待有更多合作機會。
回首出道39年的輝煌紀錄，澎恰恰反思自己對於金錢部分從來不太在意，有次小弟打來說欠了300萬要被斷手腳，二話不說立刻付清幫小弟解決問題，因為太講義氣留不住錢，加上自己一直非常嚮往電影，求好心切沒有聽從建議，常常為了追求完美畫面不惜成本，導致預算爆表，以致於造成巨大的金錢黑洞。
負債的他坦言感到相當低潮，但是每天努力面對，希望透過自己的努力讓大家知道自己如何解決問題並有誠意勇於承擔，而他看到王宥忻的豪宅，則感嘆說：「這裡不是人住的，是天庭，因為天庭住的都是仙女和奇珍異獸，真的是很特別的體驗，之前認了羊駝麥可當兒子，今天特別來看兒子，一起直播。」
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