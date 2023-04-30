「欠台幣3百萬被斷手腳」澎恰恰拿錢解決 自揭負債內幕

澎恰恰(右)認了羊駝麥可當兒子。（圖：固力狗提供）

澎恰恰（澎哥）月初直播時認了負債約6千萬台幣（約195萬美元），單靠演藝圈工作可能10輩子都無法還清，所以創業賣「恰恰好泡菜」賺錢，近來跟王宥忻直播分享人生面對失敗的課題，以及如何再站起來逆轉勝，王宥忻表示：「我和澎哥一樣曾經破產 ，經歷很多失敗一直到現在變成財富自由，很看好澎哥的才華，對他很有信心。」

王宥忻現今身價達到10億，每周開直播節目「向宇宙下訂單」暢談財商思維，特別邀來澎恰恰參與並宣傳「隔壁親家」時代劇場的音樂劇。現場兩人發揮演技，澎哥飾演為家裡付出奉獻的老父親，拚盡全力希望子女能溫飽三餐，王宥忻3秒落淚讓澎哥直誇很有天分，未來期待有更多合作機會。

回首出道39年的輝煌紀錄，澎恰恰反思自己對於金錢部分從來不太在意，有次小弟打來說欠了300萬要被斷手腳，二話不說立刻付清幫小弟解決問題，因為太講義氣留不住錢，加上自己一直非常嚮往電影 ，求好心切沒有聽從建議，常常為了追求完美畫面不惜成本，導致預算 爆表，以致於造成巨大的金錢黑洞。