我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

「欠台幣3百萬被斷手腳」澎恰恰拿錢解決 自揭負債內幕

記者林士傑／即時報導
澎恰恰(右)認了羊駝麥可當兒子。（圖：固力狗提供）
澎恰恰(右)認了羊駝麥可當兒子。（圖：固力狗提供）

澎恰恰（澎哥）月初直播時認了負債約6千萬台幣（約195萬美元），單靠演藝圈工作可能10輩子都無法還清，所以創業賣「恰恰好泡菜」賺錢，近來跟王宥忻直播分享人生面對失敗的課題，以及如何再站起來逆轉勝，王宥忻表示：「我和澎哥一樣曾經破產，經歷很多失敗一直到現在變成財富自由，很看好澎哥的才華，對他很有信心。」

王宥忻現今身價達到10億，每周開直播節目「向宇宙下訂單」暢談財商思維，特別邀來澎恰恰參與並宣傳「隔壁親家」時代劇場的音樂劇。現場兩人發揮演技，澎哥飾演為家裡付出奉獻的老父親，拚盡全力希望子女能溫飽三餐，王宥忻3秒落淚讓澎哥直誇很有天分，未來期待有更多合作機會。

回首出道39年的輝煌紀錄，澎恰恰反思自己對於金錢部分從來不太在意，有次小弟打來說欠了300萬要被斷手腳，二話不說立刻付清幫小弟解決問題，因為太講義氣留不住錢，加上自己一直非常嚮往電影，求好心切沒有聽從建議，常常為了追求完美畫面不惜成本，導致預算爆表，以致於造成巨大的金錢黑洞。

負債的他坦言感到相當低潮，但是每天努力面對，希望透過自己的努力讓大家知道自己如何解決問題並有誠意勇於承擔，而他看到王宥忻的豪宅，則感嘆說：「這裡不是人住的，是天庭，因為天庭住的都是仙女和奇珍異獸，真的是很特別的體驗，之前認了羊駝麥可當兒子，今天特別來看兒子，一起直播。」

澎恰恰(右起)跟兒子羊駝麥可、王宥忻一起直播。（圖：固力狗提供）
澎恰恰(右起)跟兒子羊駝麥可、王宥忻一起直播。（圖：固力狗提供）
王宥忻(左)曾面臨破產，鼓勵澎恰恰東山再起。（圖：固力狗提供）
王宥忻(左)曾面臨破產，鼓勵澎恰恰東山再起。（圖：固力狗提供）

破產 預算 電影

上一則

「內褲外露」被嫌不端莊 古力娜扎懟酸民：不覺得我穿得有問題

延伸閱讀

合影IU 許光漢圓夢 按讚數10分鐘破萬

合影IU 許光漢圓夢 按讚數10分鐘破萬
宋慧喬摘百想視后 不到12小時就出國工作 狀態超驚人

宋慧喬摘百想視后 不到12小時就出國工作 狀態超驚人
72歲翁當美妝主播 幫罕病孫買藥

72歲翁當美妝主播 幫罕病孫買藥
化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童