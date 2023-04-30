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合影IU 許光漢圓夢 按讚數10分鐘破萬

記者陳建嘉／綜合報導
許光漢終於圓夢，貼出與仰慕已久的IU李知恩合影。（取材自Instagram）
許光漢終於圓夢，貼出與仰慕已久的IU李知恩合影。（取材自Instagram）

南韓第59屆百想藝術大賞於29日晚間落幕，本屆開出2.572%的高收視率，是過去4年以來的冠軍，再加上開放TikTok直播典禮，網路觀看數雖未公開，但據悉也相當驚人。

台灣男星許光漢首度受邀出席百想藝術大賞擔任頒獎人，主動向心儀已久的女星IU李知恩合影，由於許光漢在接受媒體訪問時，多次表示IU是自己的女神，如今終於夢想成真，兩人的合照更在10分鐘按讚數瞬間破萬，與他同演「想見你」的搭檔施柏宇，一直是BLACKPINK的粉絲，還特別留言表示：「下次有Lisa的話，我可以去當助理。」

韓星宋慧喬從影27年，總算以「黑暗榮耀」摘下本屆百想藝術大賞視后，但她似乎沒有特別慶功，隔日一早便前往紐約工作，在機場被媒體捕獲時，還面露笑容，心情看起來相當好。

宋慧喬在「黑暗榮耀」化身復仇女神文同垠，終於在今年圓夢領獎，眾多好友紛紛發文向她祝賀，除了同劇演出的「毒蟲畫家李蓑羅」金赫拉之外，與她合作驚悚新劇「自白的代價」的韓韶禧也緊守網路直播，不但貼出她在典禮上容光煥發的美照，另有愛心符號，欣喜之情溢於言表。

宋慧喬 機場 南韓

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