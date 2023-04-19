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粉絲期待「回憶殺」 炎亞綸：飛輪海不太可能再合體

記者杜沛學／綜合報導
炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，親自前往越南順化深入當地墳墓區探訪探訪當地貧困孩童。（記者王聰賢／攝影）
炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，親自前往越南順化深入當地墳墓區探訪探訪當地貧困孩童。（記者王聰賢／攝影）

昔日偶像男團Energy日前在五月天演唱會上合體，引發粉絲「回憶殺」。炎亞綸日前出席至善基金會公益活動，被問到他曾所屬的「飛輪海」是否可能也比照辦理合體？他笑認：「不太可能。」他個人的意願也是「普通」。

炎亞綸還幫粉絲回憶，飛輪海過去4人代表4個季節，他自己是冬天，但笑說：「後來發現我比較像夏天。」對於合體他妙喻：「最近極端氣候問題，季節少很多。」至於最不喜歡哪個季節？他意有所指：「我比較喜歡涼涼的天氣。」除了他之外，辰亦儒代表春天、汪東城代表夏天、吳尊代表秋天。

提到偶像時期，炎亞綸坦言覺得以前出的每一個周邊商品都很羞恥，尤其是抱枕。炎亞綸日前發文透露，有粉絲遭到詐騙，「鄭重警告，我要準備備案了。」他透露，粉絲遭詐騙以為自己真的跟偶像交往，還匯錢給對方，他直呼自己不會缺錢到跟粉絲要錢，還笑說：「好歹我爸是醫生。」並呼籲，還不如捐款給公益團體。

炎亞綸連續兩年擔任至善基金會愛心大使，今年他親自前往越南順化深入當地墳墓區探訪當地貧困孩童，親身感受孩子們的困境。這趟行程中他必須憋尿1、2個小時，透露：「沒有可以上廁所的地方，怕會上在墳墓上。」

詐騙 越南

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