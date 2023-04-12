許光漢追學妹大陣仗告白 曝私下真實「戀愛狀況」

許光漢飾演的帥氣學長。(圖:華映提供)

蔡凡熙、何藍逗領銜主演，王耀慶、許光漢特別演出的「不能流淚的悲傷」，公布正式預告及純愛版海報，預告中曝光許光漢飾演的帥氣學長大陣仗幫學妹何藍逗慶生的場面，他還請了舞群熱舞助陣，送鮮花告白。許光漢表示他所飾演的學長個性是很無往不利，非常有自信的人，才能大方追愛，其實跟自己並不相似，自己是個稍微悶騷一點的人。

電影 中，何藍逗飾演的學妹突然收到路過的同學們獻上一支支紅色的玫瑰花，並且在她周圍跳著熱情的舞蹈，浪漫又熱烈的氛圍達到最高點，此時許光漢便手拿最後一束玫瑰花從人群中走來，大聲對她告白：「我喜歡妳！」引發校園尖叫聲不斷，充滿粉紅泡泡。只可惜學妹心中已有男友蔡凡熙，但兩人正在談遠距，才讓學長有機會直接示愛。

對於電影中這樣公開直球追求愛慕對象的告白情節，許光漢覺得和私下的自己大不同，他透露其實是一個不太自信的人，要把自己對自我肯定的開關打開充滿，才能夠演出這樣自信爆棚的角色！他也笑說自己可能不算是個暖男，但是個體貼的人。