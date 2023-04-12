我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房市復甦…房貸利率連5周下跌 房貸申請增7.8%

受夠南加路面坑洞 阿諾親自修路 洛杉磯市府尷尬了

許光漢追學妹大陣仗告白 曝私下真實「戀愛狀況」

記者黃保慧／即時報導
許光漢飾演的帥氣學長。(圖:華映提供)
許光漢飾演的帥氣學長。(圖:華映提供)

蔡凡熙、何藍逗領銜主演，王耀慶、許光漢特別演出的「不能流淚的悲傷」，公布正式預告及純愛版海報，預告中曝光許光漢飾演的帥氣學長大陣仗幫學妹何藍逗慶生的場面，他還請了舞群熱舞助陣，送鮮花告白。許光漢表示他所飾演的學長個性是很無往不利，非常有自信的人，才能大方追愛，其實跟自己並不相似，自己是個稍微悶騷一點的人。

電影中，何藍逗飾演的學妹突然收到路過的同學們獻上一支支紅色的玫瑰花，並且在她周圍跳著熱情的舞蹈，浪漫又熱烈的氛圍達到最高點，此時許光漢便手拿最後一束玫瑰花從人群中走來，大聲對她告白：「我喜歡妳！」引發校園尖叫聲不斷，充滿粉紅泡泡。只可惜學妹心中已有男友蔡凡熙，但兩人正在談遠距，才讓學長有機會直接示愛。

對於電影中這樣公開直球追求愛慕對象的告白情節，許光漢覺得和私下的自己大不同，他透露其實是一個不太自信的人，要把自己對自我肯定的開關打開充滿，才能夠演出這樣自信爆棚的角色！他也笑說自己可能不算是個暖男，但是個體貼的人。

在電影中為了追學妹放大招的許光漢，被問到有沒有曾經看過的浪漫招數可以分享，他表示自己沒有什麼特別的方式，但曾經幫朋友在半夜點了一堆蠟燭，排出愛心光圈來追求心儀的人，祝對方生日快樂，沒想到竟然告白失敗，沒有成功，朋友被拒絕了，讓他覺得很難忘。

許光漢飾演的帥氣學長。(圖:華映提供)
許光漢飾演的帥氣學長。(圖:華映提供)

電影

上一則

楊紫瓊光榮回鄉 帶奧斯卡小金人掃墓獻亡父

下一則

修杰楷樂享這項「男人的浪漫」 虧賈靜雯：次數太少

延伸閱讀

張藝謀首拍電競網劇 傳易烊千璽演主角

張藝謀首拍電競網劇 傳易烊千璽演主角
4.29紐約公共圖書館 世界文學節談江青

4.29紐約公共圖書館 世界文學節談江青
迪麗熱巴、古力娜扎像到分不清 馮小剛臉盲被砲轟

迪麗熱巴、古力娜扎像到分不清 馮小剛臉盲被砲轟
遠距離戀愛趁虛而入 許光漢陷三角戀

遠距離戀愛趁虛而入 許光漢陷三角戀

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚