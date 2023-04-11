帥么兒一夕暴紅 徐乃麟靠四字心法養出耶魯博士學霸

徐新洋(右起)、徐乃麟、徐廷墉帥氣合照。（取材自臉書）

徐乃麟的小兒子徐廷墉順利取得耶魯大學 有機化學博士學位，趁著就業 前的空檔回台灣與家人團聚。因為徐新洋在網路上分享全家福照片，這才讓學霸弟弟的帥樣成為吸睛焦點，尤其是徐乃麟和兩個兒子全都換上西裝，三帥一字排開氣勢不凡。

徐乃麟11日被問起如何培養徐廷墉成為學霸，他難掩驕傲，但強調從來沒有干涉兒女們的課業成績。徐廷墉從小就在加拿大留學，後來就讀芝加哥大學，最後跳級申請耶魯大學。徐乃麟感嘆現在在美國大學畢業不好找工作，所以小兒子才一路升學 ，現在確定要留在美國就業。

「我對孩子的求學就是順其自然，他想讀就讀，不想讀就不要讀，孩子開心快樂就好。」徐乃麟說，像女兒很早就確立志向，不喜數理只專攻藝術。大兒子徐新洋念完大學就出社會工作，尊重孩子們人各有志。

只是身為父親，徐乃麟忍不住說出真心話，比起孩子成為學霸遠走高飛，他更希望孩子能留在自己身邊，現在已經做好心理準備，未來一年可能只能見到小兒子一、兩次。