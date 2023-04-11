Selina懷男娃 S.H.E第二代要組男團？

Selina開心揭曉腹中寶寶的性別。（取材自微博）

41歲的台灣女星Selina（任家萱）日前舉辦寶寶「腰果」性別揭曉派對，好姐妹Ella、Hebe沒有缺席，揭曉是男寶後全場尖叫，由於Ella育有一子勁寶，Selina說一公布腰果是男生，「大家笑說S.H.E都生男生耶！下一代要組男團嗎？」格外引人期待。

Selina自稱腰果媽媽，穿粉色洋裝、頭戴藍色髮飾，表示造型有粉色也有藍色非常公平，甜向腰果喊話：「謝謝你是男生，這世界上又多了一位，能守護女生的小勇士 。」並說：「媽媽會努力，呵護你的靈魂，珍惜你的獨特，陪你健康快樂長大！」Selina的男友小徐、爸爸以及妹妹任容萱都在場相伴，正在賞櫻 花的任媽在視訊另一頭感動暴哭。

Ella、Hebe跟林宥嘉、丁文琪夫婦、黃子佼、孟耿如夫婦與李明依、謝金晶等好友出席同歡，Selina心中滿滿謝意，對著腰果說：「這些來的貴人讓媽媽變得更成熟、更有愛、更完整的，然後就遇到另一個，『幾乎』跟媽媽一樣優秀的你的爸爸。」可見對小徐十分滿意。預計何時舉辦婚禮？Selina的經紀人表示等腰果平安順利誕生後，雙方會再好好討論。

Ella出席家電代言活動，開心分享成功猜對Selina寶寶性別的喜悅，由於她說過生男偏方就是女生要先「快樂」，某回私下問Selina與男友恩愛的過程，得到「好像有耶」的答案，再加上發現Selina的鼻子懷孕後變大，猜測應是男寶寶，不過她也說生男生女都好。

Selina、Hebe先前都進產房陪產，Ella說這次也想站在搖滾區迎接「腰果」，但會尊重Selina的意願，是否有衝動拚第2胎？Ella立刻大叫，笑說：「不要！我很理智，不要！」