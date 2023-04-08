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愛樂主持人沈鴻元驚傳過世 與家人聚餐隔天突倒下

記者梅衍儂／即時報導
愛樂電台主持人沈鴻元於7日過世。(取材自臉書)
愛樂電台主持人沈鴻元於7日過世。(取材自臉書)

台灣愛樂電台主持人沈鴻元7日驚傳病逝，資深樂評蘇重在臉書發文哀悼：「實在太震驚，到現在都不能相信。沈鴻元，好走。」證實好友離去。

沈鴻元去年5月診斷出膽管癌，住院治療了3、4個月，病情好轉後出院，他也十分樂觀，被關心病情他都表示狀況不錯，一直都有在進步。

他上周日還和好友蘇重錄節目，本來都還好好的，6日晚間沈鴻元還與家人聚餐，結果突然有點感冒發燒症狀，7日上午就撒手人寰。

沈鴻元有「爵士一哥」之稱，在台灣廣播界有相當的地位，他的離開令許多聽眾不捨。他主持的愛樂電台也在7日晚間發布他過世的消息，以沈鴻元的口吻發文：「各位親愛的聽眾朋友們，大家好！我是沈鴻元！你可能已經聽說，我去了那個充滿爵士樂的天堂！不用為我擔心，我會在那兒和爵士大師們乾杯！」

愛樂電台也表示：「親愛的聽眾朋友，『爵士一哥』沈鴻元，在今天離開了我們...雖然不捨，但每當搖擺的旋律響起，你總會想起他。當然，還有那『沈氏幽默』會一直陪伴在我們身邊。請用一首爵士樂，為他送行。哦，你知道的，不夠『屌』的，不行！」

爵士樂 臉書

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