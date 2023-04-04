張魁兒吹噓「是長榮張家親戚」 騙借名買車、寄生酒吧地下室

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波。(本報資料照片)

台灣資深藝人張魁的長子張覺引去年因為討債、詐騙 名牌包，被依剝奪他人行動自由罪、詐欺 取財等罪，遭判刑3個月及6個月徒刑，得易科罰金，如今則再爆出「借名買車」不付錢，還偷寄生在工作的酒吧地下室，遭到同事提告，最後以15萬台幣（約4882美元）和解，卻至今一毛錢都沒付。

據台灣媒體「鏡週刊」報導，張覺引之前在一家複合式髮型沙龍酒吧工作，曾對同事透露自己是張魁的兒子，還稱台灣長榮 集團張家也是他的親戚，有次他向店內的髮型設計師華爾特提出想要「借名買車」，之後會將車子過回自己名下，但是卻始終沒有動靜，2019年底沙龍酒要收攤，而華爾特也陸續收到車貸的帳單、罰單，因此催促張覺引盡速將車子過戶，但是張覺引以已找到買主為由推拖。最後華爾特對張覺引提告，雙方以15萬台幣和解，但是張覺引至今都沒有付錢。

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，圖為張魁（左）與張峰奇。(本報資料照片)

另外也有同事爆料指出，當時張覺引與太太會偷偷住在店內的地下室長達一年，每天等店裡打烊後，就睡在店內的沙發，在廁所洗澡，被同事發現後，還要求幫忙保密。而髮型沙龍酒吧結束營業算時，發現短少了20萬台幣，又發現之前張覺引帶著擔任會計的老婆出國旅遊，花了20幾萬台幣，因此懷疑他們虧空公款。