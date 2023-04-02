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柯有倫大港開唱嗨到脫衣秀胸肌 生二胎要等老婆點頭

記者林士傑／綜合報導​
柯有倫瘦身10公斤，自信展現大胸肌。（圖：出日音樂提供）
柯有倫瘦身10公斤，自信展現大胸肌。（圖：出日音樂提供）

連著兩天的「2023大港開唱」日前在高雄登場，合計台日韓120組藝人共襄盛舉，柯有倫感性獻唱亡友黃鴻升（小鬼）的歌曲，一度哽咽「大家要一起想念他」；蔡秋鳳長年受耳疾怪病所苦，發作就影響演出品質，萌生引退念頭；壓軸的閃靈主唱林昶佐（Freddy）家人罹患罕病，他稱兩年內要把重心移往家庭，好好照顧家人。

柯有倫跟隨性樂團合作帶來「零」、「我不是空笑夢」等三首歌曲，希望用作品懷念故友。他在台上帥氣脫衣秀胸肌，聊到第二胎計畫，他說要看老婆意願，又自爆曾被老婆趕出家門，離家出走一天半的時間在工作室創作新歌「原諒我」，乖乖帶草莓蛋糕回家「陪罪」。

蔡秋鳳搭檔邵大倫登台，提到耳疾就醫後好轉，醫師建議她演出盡量開心，她說：「我的個性就是會有壓力。」病情如此反覆，家人心疼建議她退休，她說：「唱歌是我的生命，我希望再辦兩場，台北小巨蛋跟高雄巨蛋，然後就休息了。」

許富凱2月面臨父喪，日前擔任血肉果汁機的嘉賓，表示對亡父思念未減，幾乎天天以淚洗面，「每天都在想爸爸，前陣子回家打開抽屜看到爸爸的提款卡，想到薪水匯給爸爸，忍不住蹲著大哭。」他寫了一首新歌送給爸爸，預計今年發行。

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