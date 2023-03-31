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楊惠姍憶亡夫嘆疫情 一身張毅衣物現身首映

記者陳建嘉／綜合報導
楊惠姍出席電影「小逃犯」數位修復版重映活動。（記者王聰賢／攝影）
楊惠姍出席電影「小逃犯」數位修復版重映活動。（記者王聰賢／攝影）

「金馬影后」楊惠姍出席經典犯罪電影「小逃犯」數位修復版重映活動，她三年前歷經導演丈夫張毅離世，如今已慢慢走出傷痛，並繼承張毅遺志，經營「琉璃工房」企業，她略帶哽咽表示「這三年不只是張毅導演走了，再加上疫情，每個企業都完全哀鴻遍野，公司確實很辛苦，但我們的凝聚力也更強」。

楊惠姍以黑色長外套、西裝褲、黑框眼鏡、俐落短髮的帥氣中性造型露面，風采依舊。據知，她身上的襯衫、領帶、長褲都是導演老公張毅生前的衣物，被問到離世三年的張毅，她略帶哽咽直嘆「一切都不容易」。

楊惠姍稱讚張毅不只是傑出的導演，也是很厲害的領導人，「他主導企業營運，我負責創作，我們都很清楚我們要的方向是什麼，如今也只是遵照著繼續往前走」，楊惠姍更感謝公司夥伴沒有離開，「每個人在美國、上海、香港堅守自己崗位，我們很快整頓好自己的組織」，坦言公司的狀態愈來愈好。

楊惠姍於1984年一口氣推出大獲好評的「小逃犯」、「玉卿嫂」，最後以「小逃犯」奪金馬影后，由於全片幾乎都在同一場景發生，拍攝時間又短暫，所以特別難拍，「而且故事很緊湊，每個鏡頭都不能夠浪費」，她更盛讚當時還很年輕的李天柱，「他演一個畏罪逃亡的殺人犯，但他內心裡仍是純真、善良的」，楊惠姍說與李天柱的對手戲很多，「我印象最深刻的還是勸說他自首的戲，要他放下手上的槍，那也是媽媽的勇氣吧」。

除了「小逃犯」外，楊惠姍也感謝國家影視聽中心修復許多張毅導演的作品，「他們要花很多的人力、手工去修復電影，耗費很多時間與耐力，讓更多的修復老電影能與大家見面，我甚至感覺電影更好看了」。

張毅 導演 電影

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