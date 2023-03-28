果然「最偉大」…周杰倫獲全球銷量冠軍 華語歌手第一人

周杰倫專輯「最偉大的作品」銷量榮登全球第一。(圖：杰威爾提供)

只有周杰倫 才能超越周杰倫。繼IFPI(國際唱片業協會)日前公布「2022全球十大藝人榜」，周杰倫榮登第9名之後，IFPI再公布2022「全球十大專輯銷量榜」，周杰倫以「最偉大的作品」(Greatest Works of Arts)專輯榮登全球第一，這不僅是該榜有史以來第一張華語專輯進入前十大，周杰倫也是第一位拿下冠軍的華語歌手，為華語樂壇開創歷史。

2022「全球十大專輯銷量榜」是依據2022年實體專輯（包含CD、黑膠）和數位專輯的全球綜合銷量而定，周杰倫去年7月推出的專輯「最偉大的作品」奪下銷量冠軍，成績超越了西洋天后泰勒斯、韓頂流天團BTS、BLACKPINK。

過去5年來登上第一名的歌手有2021年ADELE、2020年防彈少年、2019年Arashi、2018年The Greatest Showman OST、2017年 ED Sheeran，以往華語專輯從未進入這個榜的前十大，周杰倫睽違6年推出的專輯「最偉大的作品」是有史以來首張華語專輯入榜，且一入榜就奪冠，周杰倫也成了第一位在全球銷量榜拿下第一名的華語歌手，在競爭激烈的全球音樂市場顯得相當不容易。

IFPI特別將「最偉大的作品」專輯封面鑲嵌在獎座上頒發給周杰倫，得知獲此殊榮，周杰倫說：「Jay Chou這個名字對西方國家的朋友來說，可能覺得是Hollywood電影 『The Green Hornet』的Kato；在南韓可能覺得是『Secret』這部電影的演員及導演 ；在日本可能覺得是電影『頭文字D』的演員；在『周遊記』節目裡可能覺得是位魔術師，或許還有很多人不知道我的主業其實是個音樂創作人，從2000年出道至今，謝謝一路支持的歌迷朋友，在這麼多語言的世界，華語音樂衝到第一，真的很開心！代表我的音樂已經跨了時代、不退流行。這個第一是屬於你們的！其實音樂和魔術一樣，是無國界的！只是如果瞭解了我歌詞的意思，你會有更深的感觸，之後也許我的音樂也會嘗試放入不同語言，讓更多人聽音樂不要被語言限制住，讓更多人能夠聽懂我音樂的內容。」

IFPI首席執行長Frances Moore表示：「我們非常高興向周杰倫先生頒發IFPI全球專輯銷售獎，以表彰他在2022年發行的第15張專輯『Greatest Works of Arts』取得的卓越成就。他傑出的職業生涯跨越了20多年，這足以證明他真正獨特的才華以及他與世界各地歌迷建立的深厚友誼。」