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患難更見真情 蕭敬騰「這動作」公開放閃經紀人Summer

記者許晉榮／即時報導
蕭敬騰26日舉行生日公益義賣會。（圖：華納音樂提供）
蕭敬騰26日舉行生日公益義賣會。（圖：華納音樂提供）

好久不曾公開露臉的蕭敬騰，26日除了提前與粉絲舉行生日義賣會，也和媒體分享個人近況。出道16年的他，幾乎不曾主動開口表明想休長假，卻在此時此刻透露已訂好包下明年日本超高級的火車之旅，更打算號召30多位好友一起啟程同歡。

只是新專輯與巡演計畫因疫情一延再延，經紀人Summer雖不時跳出來幫他補充，卻也忍不住抱怨管不動自家藝人，蕭敬騰及小宇都是，講著說著更乾脆自嘲像個「虎姑婆」，此時蕭敬騰突然伸手摸摸她的手說：「辛苦了。」更順勢摸了她的頭說：「妳是最漂亮的虎姑婆。」難得放閃的舉動，也讓現場四周狂冒粉紅泡泡。

其實蕭敬騰與Summer合作16年，面對各方來襲的大風大浪，女方一直扮演著「最強後盾」角色，更讓蕭敬騰得以關關難過關關過。即使緋聞傳了好多年，兩人對外也多半低調不承認。不過蕭敬騰的圈內好友周杰倫就曾虧過他「我有太陽、你有Summer。」就連五月天阿信也曾在演唱會上設計蕭敬騰道出「我愛夏天」的英文「I Love Summer」，即便如此，雙方的態度依舊，一切的攻防，只為了擦亮明星蕭敬騰的招牌就好。

而每年生日習慣以公益形式號召粉絲共襄盛舉的蕭敬騰，今年照例舉辦生日公益義賣會，除了大方將個人衣物、配件等捐出義賣，現場超過千件的珍稀精品也令粉絲們趨之若鶩，被問到生日想許什麼願望？蕭敬騰不改過往習慣，搖著頭僅說；「平安就好」。

蕭敬騰（中）生日公益義賣會，邀來粉絲共襄盛舉。（圖：華納音樂提供）
蕭敬騰（中）生日公益義賣會，邀來粉絲共襄盛舉。（圖：華納音樂提供）

蕭敬騰 疫情 周杰倫

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