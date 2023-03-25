太糗了 楊丞琳巴黎時裝周「唸不出品牌名稱」影片網瘋傳

楊丞琳近來受邀參加巴黎時裝周，受訪時卻一時唸不出品牌名稱。（截圖自楊丞琳、半調子文青Instagram）

楊丞琳2019年與中國歌手李榮浩結婚後，事業重心慢慢移往中國。近來她受邀參加巴黎時裝周，受訪時卻唸不出品牌名稱，畫面隨後在網上流傳掀起熱議。

楊丞琳本月初受邀到巴黎時裝周看秀，當天她接受媒體訪問介紹自己身上服裝時，卻一時唸不出品牌名稱，一開始只唸出「Blam」的音，遲疑了一下才接著說：「很有『Blanciaga』的味道。」

該影片近日被台網紅「半調子文青」挖出，便上傳到網上討論。「半調子文青」表示影片彷彿看到「聽朋友在聊名牌，試圖想加入話題」的自己，更在發文中幽默地說：「這時候就是要裝沒事」。發文一出，引來網友們笑稱：「去看秀還講錯名字好沒禮貌」、「唸成blenciaga，其實可以直接說巴黎世家不要硬唸的」、「講沒唸錯的耳朵還好嗎？不要為了護航硬拗欸…」、「真的可以不用硬要來耶，不覺得越講越心虛嗎⋯」。

不過，也有網友跳出來替楊丞琳說話：「我就問，多少人去聽真正的發音？她沒有唸錯，只是吃螺絲而已。再次證明 網路只是跟風不去求證，悲哀」、「發音也許不到完美，但有必要這樣酸人嗎？」、「我覺得不是故意發錯音，這是純粹英文發音不太好？雖然好像還是沒有很敬業」。