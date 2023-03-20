暌違20年再封后 陸小芬大阪獲獎哽咽：沒白等

「本日公休」大阪電影節獲最佳演員獎、觀眾票選，導演傅天余(左起)、導演媽媽阿蕊與女主角陸小芬拿獎合影。（威視提供）

台灣電影 「本日公休」傳捷報，女主角陸小芬獲頒第18屆大阪亞洲電影節「最佳演員獎」，本片並勇奪由觀眾投票選出「觀眾票選獎」！陸小芬暌違多年再度獲獎，一度熱淚哽咽：「20年沒有白等，等了20年才等這麼好的劇本，非常感謝傅天余導演 ，感謝觀眾朋友的喜歡與支持。」

大阪電影節給予得獎評價：「僅是理髮剪刀的操刀就足以讓觀眾著迷，經驗豐富的演員陸小芬憑藉全程精雕細琢的演出，讓『本日公休』成為一部永載人們記憶的傑作。」觀眾票選獎則是由導演傅天余代表上台領獎，表示十分謝謝大阪的觀眾：「我太訝異太開心了！我們昨天去梅田逛街的時候，遇到一位日本 小姐有來看『本日公休』，她說非常非常的感動。我覺得很開心剪頭髮跟電影一樣，可以讓陌生人之間建立起很溫暖、很深刻的連結，這是為什麼我們永遠需要電影。」