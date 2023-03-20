暌違20年再封后 陸小芬大阪獲獎哽咽：沒白等
台灣電影「本日公休」傳捷報，女主角陸小芬獲頒第18屆大阪亞洲電影節「最佳演員獎」，本片並勇奪由觀眾投票選出「觀眾票選獎」！陸小芬暌違多年再度獲獎，一度熱淚哽咽：「20年沒有白等，等了20年才等這麼好的劇本，非常感謝傅天余導演，感謝觀眾朋友的喜歡與支持。」
大阪電影節給予得獎評價：「僅是理髮剪刀的操刀就足以讓觀眾著迷，經驗豐富的演員陸小芬憑藉全程精雕細琢的演出，讓『本日公休』成為一部永載人們記憶的傑作。」觀眾票選獎則是由導演傅天余代表上台領獎，表示十分謝謝大阪的觀眾：「我太訝異太開心了！我們昨天去梅田逛街的時候，遇到一位日本小姐有來看『本日公休』，她說非常非常的感動。我覺得很開心剪頭髮跟電影一樣，可以讓陌生人之間建立起很溫暖、很深刻的連結，這是為什麼我們永遠需要電影。」
「本日公休」入選大阪亞洲電影節競賽單元，首次海外映演大受歡迎，兩場放映全數完售，四百多位日本觀眾搶先觀看，現場坐無虛席！導演傅天余偕同女主角陸小芬特地飛至日本，出席於ABC Hall的放映場次，曾以1983年「看海的日子」榮獲金馬影后、1987年「桂花巷」與1988年「晚春情事」兩度獲封亞太影后的陸小芬，時隔20多年再次參與國際影展，映後分享揣摩角色的心情，說道：「剪頭髮的戲很辛苦，但辛苦很值得，有師傅每天陪練才得到熟練的手藝，現在根本可以開理髮院了！」導演傅天余則是暢談電影背景，提起青春叛逆期不肯讓媽媽剪頭髮，觀眾都露出會心一笑。此外，「本日公休」全台票房累計至20日近1200萬（約39.3萬美元），電影持續熱映中。
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