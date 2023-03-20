斷開台塑集團豪門 麻衣容光煥發更美

李明川(左)與佐籐麻衣在日本相會，稱離婚後的麻衣容光煥發。(取材自Instagram)

曾在台灣發展多年的日籍藝人佐籐麻衣，2014年與台塑集團長孫王泉仁結婚，未料嫁作豪門媳三年即爆出婚變，她返回日本 居住，近日也傳出正打離婚官司。相較於前幾年淡出演藝圈的低調，近期麻衣頻繁更新社群 平台，被視為「復出」的前奏，台灣知名造型師李明川也曬出東京行合照，眼見麻衣容光煥發，大吐內心激動。

李明川近日到東京旅遊與麻衣相會，兩人好久不見，他貼出合照，寫下：「好久不見的她比以前更漂亮，整尊都在發光！更扯的是…中文竟然比以前更好。」

李明川透露，與麻衣暢談這些年的變化、吐露當媽媽的生活，他突然有種「吾家有女初長成」，表示一路看麻衣從少女到結婚、當媽媽，「其中點滴在心頭」，彼此聊起當年，話匣子打開聊也聊不完，尤其對於麻衣愈來愈美，更直言：「如有機會再來逼問妳到底怎麼保養的啦！」

麻衣淡出演藝圈多年，關於「復出」可能有些許擔憂，李明川在文末特別提到：「昨天喝咖啡 時，她立刻被店員認出來，就跟妳說不用一直怕大家忘記妳了，大家一人一讚，讓麻衣知道我們都在。」

網友紛紛留言，「麻衣好美~加油」、「我們都在喔，台灣還是有很多好人的」、「還是一樣迷人可愛又有魅力」，麻衣日前在社群平台曬出台灣知名雞湯、蔥油餅，表示也很想念台灣。