林志玲不藏了 攜「寶貝兒子」亮相 公開甜蜜家庭生活
林志玲（志玲姊姊）為雞精代言再現身。她親自操刀滴雞精全新廣告企畫，畫面中氣色紅潤狀態極佳，絲毫沒有因為育兒顯露疲態。而被問起如何保養，她稱讚都是滴雞精的功勞，堪稱是最佳模範代言人。
林志玲這次參與腳本發想，甚至設想到了投放TA，跨足廣告企劃領域。她細心提出建議，因為這次廣告鎖定網路，面對的族群更廣泛、無遠弗屆，可能會是上班族、學生或是有著生理期困擾的女性。志玲姊姊表示：「好朋友不乖、脹脹不舒服的朋友們，想直接告訴他們，我們（滴雞精）可以幫忙喔！才有了這次短影片的概念。」
製作團隊大玩創意，以轉場運鏡描述日常生活中遇到的各種小問題，不僅如此，她甚至不惜「出借」重要夥伴，揭露在廣告前半段出現的神祕女子，正是她工作上最重要的依靠──經紀人寶玟。她笑說：「當我知道這兩款新品研發的初衷，就在想經紀人都非常辛苦，不是只有寶玟，可能都會有這樣的消化問題和經期調理的需求，所以力薦她出演，這樣子拍攝起來很自在、很好玩，現場大家都充滿歡笑。」
而家庭上重要的夥伴──姐夫AKIRA也以行動表示支持，在拍攝當天不僅送上飲料和餐點應援愛妻，並即時透過雲端與寶貝兒子一起觀看現場的錄像，同步為志玲加油打氣。她也笑說：「小寶貝會一直看着手機說媽媽~媽媽~，聽到他可愛的呼喚，心都要融化了」罕見公開甜蜜的家庭生活，喜悅全寫在臉上。
最多人感到好奇的是如何維持好氣色？志玲姊姊分享道，喝了滴雞精調理後，精神和體力明顯變好很多。除了靠滴雞精的保養外，運動也是最佳解答。她不吝表示過去一年多忙於防疫跟育兒，運動時間變少，「現在小寶貝開始會走路了，有時候就會帶他去公園走一走、曬曬太陽，一起動一動」。她也感慨從前工作滿檔，三餐不定時，經常要克服時差，還有日夜顛倒的工作行程。她透露目前飲食都會隨著小寶貝而調整：「小寶貝的副食品營養菜單中，會有大量蔬菜，加上優質蛋白質，而且都是天然食材無調味，所以自己來一份也是挺好的」。
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