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草蜢台北嗨唱 張小燕上台合唱

記者梅衍儂╱綜合報導
草蜢唱進台北小巨蛋，在台上玩嗨。(記者吳致碩／攝影)
草蜢唱進台北小巨蛋，在台上玩嗨。(記者吳致碩／攝影)

香港男團草蜢時隔13年後再次唱進台北小巨蛋，1萬個位子座無虛席，3人唱好跳滿經典歌曲「忘情森巴舞」、「寶貝對不起」等歌寶刀未老，全場歌迷給出5分鐘的波浪舞回敬，草蜢直呼這場演唱會像是「家庭聚會」。

蔡一傑、蔡一智、蘇志威3人一身閃亮鑲鑽華服緩緩從舞台升起，現場情緒瞬間點燃，當「失戀陣線聯盟」前奏一下，滿場響起的除了尖叫，更多的是掌聲。年近60歲的草蜢前7首快歌唱完絲毫不喘，蔡一傑更是大露保養得宜的胸肌。

到安可曲時，草蜢已然放飛自我，完全脫稿演出，他們就cue坐在貴賓席的曾國城，拱他上台合唱「半點心」，曾國城笑說：「草蜢是我們成長的回憶，今天看到三個老萊子，平均快60歲，真的是鼻酸啊。」

草蜢玩瘋了，又想邀羅時豐上台，見他揮手拒絕，草蜢直接下台去找羅時豐，同時也和一旁的張小燕擁抱打招呼，草蜢提議要合唱一首台語歌，羅時豐立刻搬出自己的招牌：「我覺得大家都會唱的應該是這一首『感冒用斯斯，咳嗽用斯斯』。」

小燕姐突然看到另一位金曲歌王許富凱戴著口罩站在一旁，馬上拉過他，許富凱害羞直搖手，最後不敵熱情，形成了一個草蜢和小燕姐、羅時豐、許富凱六人合唱「愛拚才會贏」的奇妙畫面。

許富凱（左起）、張小燕、羅時豐和草蜢一起在台下合唱。記者吳致碩／攝影
許富凱（左起）、張小燕、羅時豐和草蜢一起在台下合唱。記者吳致碩／攝影

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