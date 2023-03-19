97歲母親安詳辭世 李安登報公告

李安(左)、李崗(右)與母親李楊思莊親子情深。(本報資料照片)

導演 李安的母親李楊思莊於本月7日過世，享耆壽97歲，日前李安與導演弟弟李崗、兩名姊姊李文與李人，在本報系聯合報頭版刊登訃聞，李安隨後透過助理李良山表示，李安在辦妥告別式後，已回到紐約，感謝各界關心。

李崗稍晚表示，媽媽7日在台北榮總離世，那時已是第二次病危通知，家人都在身邊陪伴，「李安雖然在美國來不及趕回來，隔天也立刻回台奔喪」，並說媽媽走的時候安詳喜樂，雖然不能說是「喜喪」，不過相當平靜。

李崗透露沒有特別舉行公祭的原因，「因為媽媽與我在台北一起生活20幾年了，她在台北沒什麼朋友」，母親過世後，回到台南老家舉辦告別式，邀請幾個常與媽媽相約打球的朋友、至親，簡單以基督教儀式悼念。

李安、李崗與母親感情至深，李安當年曾說對讀書沒興趣，但一直懷抱著導演夢，決定投身電影 界，母親全力支持，她曾回憶李安小時候就對電影感到好奇，也希望自己能為台灣電影帶來貢獻，她當時就與李安說：「等你將來去做吧！」