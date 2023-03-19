97歲母親安詳辭世 李安登報公告
導演李安的母親李楊思莊於本月7日過世，享耆壽97歲，日前李安與導演弟弟李崗、兩名姊姊李文與李人，在本報系聯合報頭版刊登訃聞，李安隨後透過助理李良山表示，李安在辦妥告別式後，已回到紐約，感謝各界關心。
李崗稍晚表示，媽媽7日在台北榮總離世，那時已是第二次病危通知，家人都在身邊陪伴，「李安雖然在美國來不及趕回來，隔天也立刻回台奔喪」，並說媽媽走的時候安詳喜樂，雖然不能說是「喜喪」，不過相當平靜。
李崗透露沒有特別舉行公祭的原因，「因為媽媽與我在台北一起生活20幾年了，她在台北沒什麼朋友」，母親過世後，回到台南老家舉辦告別式，邀請幾個常與媽媽相約打球的朋友、至親，簡單以基督教儀式悼念。
李安、李崗與母親感情至深，李安當年曾說對讀書沒興趣，但一直懷抱著導演夢，決定投身電影界，母親全力支持，她曾回憶李安小時候就對電影感到好奇，也希望自己能為台灣電影帶來貢獻，她當時就與李安說：「等你將來去做吧！」
沒想到李安長大成人後，苦熬多年，陸續以「囍宴」、「臥虎藏龍」、「斷背山」以及「少年Pi的奇幻漂流」拿下各大國際影展導演獎，更兩度拿下奧斯卡獎最佳導演獎，讓李楊思莊欣慰向媒體表示：「他可能把這句話記在心上。」
上一則
Angelababy公開破億豪宅閨房… 躺2萬元電動床
下一則
FB留言