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60歲考上博士班 許效舜活到老學到老

記者林怡秀／綜合報導
威廉(前)與許效舜一起主持全新外景旅遊節目。（記者王聰賢／攝影）
威廉(前)與許效舜一起主持全新外景旅遊節目。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人許效舜和威廉爪日出席東森超視「效廉出發吧」媒體餐敘，60歲的許效舜也宣布錄取國立台北教育大學藝術與造型設計學系藝術跨域整合博士班喜訊，他說教授告訴他該系所成立6年以來，至今還沒有人可以順利畢業，他去年6月才從開南大學健康管理研究所以第一名的優異成績畢業，如今又考上博士班，果真是活到老、學到老。

許效舜和威廉雖然年紀有落差，但兩人意外契合，搭檔起來也特別有火花，威廉笑說前陣子和棒棒堂男孩聚會，「敖犬從我旁邊走過去，我聞到有點老人味，但舜哥走過去，沒有耶！」笑翻全場，兩人錄影全台跑透透，威廉和卓君澤去年4月登記結婚，夫妻倆都想生寶寶，許效舜錄影時特地帶他去抱台南玉井的「龍具石」求子，許效舜的舅舅還熱心傳授給他生男及生女的不同「體位」，威廉說「生男要抱得比較緊一點，生女就嘴巴要張開。」講完又忍不住羞喊「這太細節了吧！」

而許效舜考上博士班，他當時被要求用英文回答問題，只能硬著頭皮使出畢生所學的英文詞彙，現在如願錄取，9月就要開學，「教授有跟我講，我們這個系所已經6年，到現在還沒有一個畢業生，所有人都還在研究中，沒有那麼容易畢業。」他也坦言教授年紀都比他小一點，不過他仍保持對學習的熱誠，不因年齡而受限。

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