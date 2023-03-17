60歲考上博士班 許效舜活到老學到老

威廉(前)與許效舜一起主持全新外景旅遊節目。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人許效舜和威廉 爪日出席東森超視「效廉出發吧」媒體餐敘，60歲的許效舜也宣布錄取國立台北教育 大學藝術與造型設計學系藝術跨域整合博士班喜訊，他說教授告訴他該系所成立6年以來，至今還沒有人可以順利畢業，他去年6月才從開南大學健康管理研究所以第一名的優異成績畢業，如今又考上博士班，果真是活到老、學到老。

許效舜和威廉雖然年紀有落差，但兩人意外契合，搭檔起來也特別有火花，威廉笑說前陣子和棒棒堂男孩聚會，「敖犬從我旁邊走過去，我聞到有點老人味，但舜哥走過去，沒有耶！」笑翻全場，兩人錄影全台跑透透，威廉和卓君澤去年4月登記結婚，夫妻倆都想生寶寶，許效舜錄影時特地帶他去抱台南玉井的「龍具石」求子，許效舜的舅舅還熱心傳授給他生男及生女的不同「體位」，威廉說「生男要抱得比較緊一點，生女就嘴巴要張開。」講完又忍不住羞喊「這太細節了吧！」

而許效舜考上博士班，他當時被要求用英文回答問題，只能硬著頭皮使出畢生所學的英文詞彙，現在如願錄取，9月就要開學，「教授有跟我講，我們這個系所已經6年，到現在還沒有一個畢業生，所有人都還在研究中，沒有那麼容易畢業。」他也坦言教授年紀都比他小一點，不過他仍保持對學習的熱誠，不因年齡而受限。