中了金鐘魔咒 楊烈曾「逃到日本」娶日籍妻原因曝光

楊烈演出音樂劇「熱帶天使」。（記者李政龍／攝影）

台灣歌王楊烈近日為演出音樂劇「熱帶天使 」宣傳，劇中，楊烈飾演老作家，娓娓道出二戰時期的烽火愛情，提到男女主角到異鄉尋找出路，他特別有感，回憶當年奪下金鐘最佳男歌星演員獎，卻得了「魔咒」，頓時茫然，於是「逃到」日本 ，卻依然「找不到著力點」，一度徬徨無目標。

想起當年，楊烈坦言，在歌唱界得金鐘獎肯定，說是榮耀卻是高處不勝寒，突然覺得前途茫茫，不知下一步該怎麼安排，於是他到了日本，「可說是逃避，也可以說是找新的路，但內心其實很徬徨、沒有目標，去到那邊不管生活、精神或工作，都找不到自己的著力點，很壓抑又必須往前走」，後來他只能找事做，下班就到各大表演場看世界各地的歌手演唱，看到歌手們嘶吼，再度喚起想唱歌的欲望，成了他回台重返歌壇的原動力。

楊烈與日籍妻結婚超過30年，他表示，當時太太經常來台經商，兩人因而認識進而交往，展開異地戀，剛開始他只會四、五句日文，彼此相處時間又少，後來隨著太太頻頻飛來台灣找他，他笑：「因為太感動了，就把她娶回家」。

音樂劇「熱帶天使」改編自台灣文學大師陳千武的短篇小說 集「獵女犯」，由于浩威、李曼主演。第三次當男主角的于浩威與楊烈演出同一角色，第一次排練時，前輩就給了一個擁抱，他讚歎，「烈哥曾因排練拖了點時間，竟轉身和等待的我們說抱歉，這麼資深的前輩卻如此謙遜，很值得我們學習」。