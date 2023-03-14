遭爆為錢反目成仇拆夥 茄子蛋不忍了吐真相

茄子蛋傳出拆夥。(本報資料照片)

本報系聯合報去年9月獨家報導茄子蛋拆夥解散一事，茄子蛋公司當時表示沒有安排演出工作，想讓團員好好休息，不過「鏡週刊」報導阿斌、阿德、阿任3位團員疑似為錢反目，加上身旁伴侶不時插手，如今確定解散。

主唱阿斌因聲帶問題暫別舞台，少了主唱形同團體必須停工，團員是否有怨言？阿德去年出席活動否認，提到早已知道阿斌的狀況，團隊開會討論後達成共識，也沒設定回歸日期，目前就是努力精進自己。

如今周刊爆料正式解散，茄子蛋的團隊稍早發表聲明，一方面再次否認解散，也說開設工作室的財務需要精細審查，並未出現酬勞分配不均導致拆夥的情況，聲明強調：：「在音樂路上耕耘了近10年，現在的茄子蛋只是暫時休息，去做各自喜歡、想嘗試的事情，蛋蛋的歌迷都還在，團隊沒有解散，也希望媒體或是周遭友人不要過度渲染團隊內部狀況。」

茄子蛋聲明：

大家好，我們是茄子蛋團隊

謝謝媒體關心、也很抱歉有關團隊解散話題，一直佔用大家資源。

針對這次週刊報導，我們有話要說。

首先，團隊確實每年都會進行財務評估討論，畢竟自己開工作室，一切財源都要精細審視、打算，並不如外界所傳因為「酬勞分配不均」導致拆夥，報導中還提到關於「家人」、「另一半」、「經紀人回覆」等內容，皆未經過團隊任何一人證實。

團隊內部有討論、爭執都是溝通中會有的狀況，相信沒有人希望自己的一言一行全部被外界放大檢視、以訛傳訛。

在音樂路上耕耘了近10年，現在的茄子蛋只是暫時休息，去做各自喜歡、想嘗試的事情，蛋蛋的歌迷都還在，團隊沒有解散，也希望媒體或是周遭友人不要過度渲染團隊內部狀況。

辛苦大家了，再次感謝關心。

茄子蛋團隊