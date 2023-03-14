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「京戲啟示錄」隔12年巡演 朱陸豪滿滿回憶

記者陳慧貞／綜合報導
朱陸豪剛結束新戲拍攝。（取材自臉書）
朱陸豪剛結束新戲拍攝。（取材自臉書）

台灣國寶京劇大師朱陸豪早期扮演「美猴王」而聞名，也參演過李國修經典劇作「京戲啟示錄」，近期該劇暌違12年巡演，他前往朝聖，當年演出時的滿滿回憶湧上心頭，笑稱20年前的版本中，在戲中戲「打漁殺家」橋段，鍾欣凌、林美秀都還是「划槳」群戲演員，「當年大家都跟著我練功呢」，當時的群戲演員，如今早在演藝圈都占有一席之地了。

朱陸豪與李國修自小就認識，學生時期他表演穿的戲鞋，還是出自於李國修父親之手，「50年前那時還在念書，一雙戲鞋要台幣300元( 約9.9美元)，我沒錢啊，李伯伯二話不說要我收下，說不收錢，只要請他看戲就可以，那雙鞋，我到現在還留著」，感念李伯伯的恩情，他至今難忘。

李國修自傳作「京戲啟示錄」中，有大量的京劇戲中戲，其中也有朱陸豪的小故事，他說，當年陸光劇隊時，由於劇團離屏風表演班很近，只要有空，他就會去找李國修聊天，得知對方正在寫「京戲啟示錄」，而當時朱陸豪正因膝蓋受傷，萌生轉型之際，受邀參與演出，還擔任該劇所有京劇身段老師，聽聞鍾欣凌日前看演出時提到是群戲中划槳的演員之一，他笑說：「是啊，林美秀也是，當年她們都是屏風子弟兵，大家都是跟著我練功的，那可是實打實的訓練，很操的」。

以觀眾身分重看「京戲啟示錄」，聽聞王月排練過程哭到眼睛痛、淚流不停，朱陸豪同感，直言當自傳舞台劇「七十三變」演出時，他也有同樣感受，「那些真實經歷，重新在眼前浮現，痛苦的、悲傷的、開心的，歷歷在目，實在很難不落淚」。

69歲的朱陸豪，早期練功打下的基礎，養生有一套，每日依然會盡量踢腿打拳暖身，可惜因年輕時膝蓋受傷，無法深蹲，他說，有一年演出「京戲啟示錄」，在第一場一個片腿動作一迴旋，他便痛到冒冷汗，差點直不起身，好不容易咬牙撐完全場，他痛到幾乎演不下去，「後頭還有16場，我心想，這可怎麼辦..」結果朋友帶他做民俗療法，明明是膝蓋受傷，師傅往他背上踩，沒想到療程結束，他竟還能逛一整晚夜市，「很離奇的經歷，不過，隔天我就知道了，膝蓋又開始痛了，原來只是表面好了，其實治標不治本」，就這樣，他咬牙撐完16場演出。

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