與圈外男友交往一年半 Selina宣布懷孕 婚事再討論

Selina兔年迎來小寶貝「腰果」。（圖：任真美好提供）

41歲的Selina（任家萱）與圈外男友小徐交往一年半，13日在Podcast節目「迎任而解」暴哭宣布懷孕12周，寶寶取名腰果。至於婚禮進度？經紀人表示Selina目前希望自己跟寶寶能平安健康，婚禮時間、形式未有答案，他們兩人會進一步討論。

Selina考量已非想生就生的年紀，跟小徐交往一年左右後，兩人有了先懷小孩的共識，她年初驗孕發現兩條線立刻噴淚，一旁的小徐跟著哭。而她選在3月13日公布的原因，除了是節目上線日、想給粉絲驚喜，還藏了令人不捨的洋蔥，她噴淚說：「4年前的今天，是Pinky（愛犬）去當小天使 的日子，Pinky對我來說是人生中的第一個女兒。」友人認為是Pinky投胎，Selina認為是有趣的連結，但希望Pinky在天上守護著大家。

閨密Hebe興奮稱，這是疫情 期間最美好的兩條線，「驚嘆老婆的身體也太青春健康了吧！很期待小腰果的到來。」Ella也很期待新生命到來，直呼只想大唱「歡迎來，這美麗新世界，讓感動，一個一個實現」。Selina的前夫阿中很低調，回訊「問S，讓她講」，並附有微笑表情符號送上祝福。

好友黃子佼出席記者會表示看到新聞才知道，「我很傷心也有點憤怒，剛在群組留了一些話，但她還沒有回我。」更說Selina懷孕早有蛛絲馬跡，「2月主持益生菌活動，她突然問我那個益生菌怎麼樣，我們以前都是聊吃的，很少聊保健食品」，果然事有蹊蹺。